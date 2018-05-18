Больше секса и кофе, или простые способы разогнать метаболизм

Некоторые люди могут есть и не набрать лишнего веса благодаря быстрому метаболизму. Чтобы несколько разогнать в своем организме процесс обмена веществ, потребуется воспользоваться приемами, которые посоветовали диетологи.

Кофеин

Наличие в организме кофеина помогает в среднем показателе ускорить метаболизм человека на 4-10%. Поэтому не стоит пренебрегать этим напитком и для улучшения обмена веществ необходимо налегать на продукты с кофеином. Движение

Если есть возможность без ущерба по времени и для здоровья пройти несколько сотен метров до магазина, этим нужно пользоваться и заставлять себя двигаться. Также можно отказаться от лифта и добираться хотя бы до 4 этажа самостоятельно. Даже обычная уборка в доме заставляет мышцы работать, что ускоряет метаболизм. Спорт

Лучше всего стимулируют обмен веществ регулярные интервальные тренировки на высокой интенсивности, например, фитнес, кроссфит или зумба. Если времени на спортзал не остается, можно делать приседания и отжимания дома, обязательно выкладываясь на полную. Холодная вода

Если у человека отсутствуют проблемы из-за высокой чувствительности горла к холодному, можно ежедневно выпивать большое количество холодной воды за раз. Такая практика позволит увеличить сжигаемые калории на 5-30%. Черный шоколад

Если съедать по 50 г темного шоколада ежедневно на протяжение 10-12 дней, то метаболизм человека может серьезно ускориться. Также это лакомство помогает привести в норму чувствительность клеток к инсулину, а еще организм начинает лучше перерабатывать еду в энергию. Отдых

Недосып и полное изнеможение способны сокращать уровень гормона лептина, отвечающего за регулирование потребление энергии. Поэтому для разгона метаболизма крайне необходимо иметь здоровый сон и чаще отдыхать. Секс

Ученые находят активные доказательства обширному влиянию секса на здоровье человека. В частности, интим также способен увеличивать общую скорость метаболизма. Сексуальный контакт не имеет каких-либо ограничений, помимо тех, которые указываются врачами индивидуально.]]>