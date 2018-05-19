Диеты для разных профессий: как питаться правильно

На вредных (токсичных) производствах раньше выдавали молоко за вредность. Потом выяснилось, что молоко не особенно хорошо выводит токсины. Потом — что и само молоко не слишком полезный продукт. Потом — что молоко не всегда делают из молока… И теперь не совсем понятно, чем спасаться. Особенно если вы работаете не на токсичном производстве, а на каком-нибудь самом обычном. Скажем, бухгалтером. Или корректором. Или программистом. То есть ваша работа требует высокой концентрации внимания, сосредоточенности, усидчивости… А ваш начальник, допустим, человек не очень добрый — постоянно ужесточает дедлайны и придирается к мелочам. Токсичный, прямо скажем, человек!

Диета против стресса и для повышения внимания

В первую очередь вам нужны омега-3 жирные кислоты, защищающие от повышенной утомляемости, от раздражительности, а также благотворно влияющие на роговицу глаза (что весьма существенно для тех, кто отлавливает запятые и циферки в мониторе). Чрезвычайно важный для вас микроэлемент — магний. Он не просто «укрепляет нервную систему», как утверждает реклама. Он также способствует концентрации внимания и снижению утомляемости. Поэтому в вашем рационе должна преобладать рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, палтус, зубатка) как источник омега-3 жирных кислот. А также листовые зеленые овощи и бобовые — основные поставщики магния. Ну, и конечно, можно с чистой совестью добывать магний в больших количествах из темного шоколада.

Очень многих профессия обязывает весь день проводить на ногах. Причем, если «на ногах» значит «на бегу» (курьеры, официанты, спортсмены), то и хорошо: постоянное движение всем только на пользу. Гораздо хуже (и гораздо чаще), когда людям приходится весь день стоять.

В таком случае повышается риск развития варикозной болезни, а постоянная статическая нагрузка на суставы ускоряет развитие артрита и артроза. В зоне риска находятся парикмахеры, продавцы за прилавком или в торговом зале, повара, портье. Им, конечно, нужна диета, защищающая вены и суставы. О том, что нужно принимать желатин как лекарство, мы уже написали вот здесь. Время от времени можете позволять себе холодец. Чтобы уменьшить нагрузку на вены и суставы, людям «стоячих» профессий особенно строго надо контролировать свой вес. Поэтому ваша диета должна быть низкокалорийной. Для защиты венозной стенки необходим рутин. Больше всего этого вещества содержится в ягодах, особенно в черных: чернике, ежевике, черноплодной рябине, черной смородине, черном винограде. Выработке эластина, а следовательно, повышению упругости сосудистой стенки, способствуют морепродукты и ламинария (морская капуста).

Все, кто живет в большом городе но не попал в категорию «стоячих», могут смело отнести себя к «сидячим» — и еще внимательнее следить за своим весом, ибо подвижности еще меньше, а нагрузки на суставы (только на другие) еще больше. Малоподвижность и физиологически неестественные позы (обычно сутулая спина и напряженная шея) быстро приведут к развитию гипертонии и атеросклероза. А опора на пятую точку приводит к запорам и геморрою. Поэтому основное требование к вашей диете — максимально сократить потребление «плохого» холестерина (то есть животных жиров) и увеличить количество грубой клетчатки. Вот уж кому совсем не возбраняется полностью перейти на вегетарианство, так это вам!

Диета для тех, кто в постоянном шуме

Это только на первый взгляд кажется, от постоянного шума страдают вертолетчики, строители и рабочие заводов. На самом деле в шумовых перегрузках перманентно пребывают учителя и ученики школ, воспитатели в детских садах, машинисты в метро, регулировщики на городских улицах… Мало того, что это быстро приводит с снижению слуха, так еще же и нервную систему расшатывает. С антистрессовыми продуктами все понятно: омега-3 и магний вам в помощь. Но можно ли с помощью диеты остановить снижение слуха? Оказывается, да! Причем этот феномен было обнаружен случайно — у людей, которых переводили на низкохолестериновую диету для профилактики атеросклероза. По мере снижения сердечно-сосудистых рисков у них отмечалось улучшение слуха. Если из диеты исключалась еще и соль, эффект усиливался. Оказывается, что учителям, воспитателям и машинистам нужна примерно такая же диета, как бухгалтерам и корректорам (в конце концов, им тоже приходится искать ошибки в расчетах и пропущенные запятые) — рыба и листовые овощи.

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