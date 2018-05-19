Как не навредить здоровью в погоне за красивой фигурой

Рано или поздно многие задумываются о том, чтобы начать заниматься спортом. Кто-то просто хочет вести здоровый образ жизни, а кто-то мечтает о кстройном теле. «Вечерняя Москва» рассказывает, с чего начать занятия и как при этом не навредить своему здоровью.

К любым видам спортивных нагрузок есть ряд противопоказаний. Особенно это касается интенсивных занятий в спортзале. По мнению врачей, регулярные физические нагрузки быстро изнашивают сердечно-сосудистую систему организма. Поэтому в спорте, как и везде, нужно соблюдать меру и верно расставлять приоритеты.

— Самое главное — найти хорошего инструктора, который поможет выбрать правильную программу занятий, подходящую под конкретного человека. Занятия спортом должны выстраиваться в правильной последовательности, также должна быть определена оптимальная интенсивность нагрузок, — считает доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Христо Тахчиди.

Грамотным решением перед началом занятий может стать также визит к врачу. С учетом вашего состояния здоровья он сможет определить, какие виды спорта будут полезны, а каких лучше избегать.

Самоназначение в спорте может принести больше вреда, чем пользы.

— Самостоятельная работа может привести к тому, что излишняя физическая нагрузка может вызвать повреждения, которые со временем могут перерасти в хронические болезни. Это может существенно повлиять на здоровье, — утверждает Христо Тахчиди.

Тип нагрузки также имеет значение при выборе оптимальной программы занятий. Так, анаэробные нагрузки (занятия на силовых тренажерах) противопоказаны людям с гипертонией, стенокардией, аритмией, сердечной недостаточностью. А людям, имеющим проблемы с позвоночником или суставами, стоит с осторожностью заниматься бегом.

Приступая к тренировкам, не стоит также забывать о питании. Правильное питание и спорт взаимосвязаны — если питаться неправильно, то заниматься спортом станет сложнее.

Начинать нужно с малого. Привыкать к нагрузкам необходимо постепенно, чтобы не надорваться. Рано или поздно она будет расти, но на начальных этапах увеличивать интенсивность важно медленно и постепенно. Так можно быть уверенным в том, что занятия пойдут организму только на пользу.

Отдыхать при занятиях спортом также важно. Организму нужно время на восстановление, особенно в случае силовых тренировок. В противном случае можно серьезно повредить свои мышцы и сухожилия.

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