Новый подход к восстановлению после тренировки

Восстановление не менее значимо, чем тренировки, поэтому данный вопрос всегда привлекал внимание представителей спортивной индустрии. Недавнее исследование позволило разработать новый подход к ускоренному восстановлению посте занятий, особое сочетание физических нагрузок и еды способно увеличить синтез белка на 30%.

Сочетание силовых тренировок незадолго до отхода ко сну и употребления продуктов с высоким содержанием белка способствует ускоренному восстановлению мышечной системы. Прийти к такому выводу позволило исследование с участием 24 добровольцев, их поделили на две группы. Все участники выпивали через два часа после ужина одинаковые порции протеинового коктейля, участники из первой группы проводили силовую тренировку перед употреблением коктейля, люди из второй группы не тренировались.

У представителей первой группы синтез белка в ночное время был на 30% выше, чем у представителей второй группы. Ранее было доказано, что употребление белковых продуктов на ночь способствует увеличению синтеза белка во время сна, данное исследование показало, что белковые продукты работают эффективнее в сочетании с силовыми нагрузками. Этот факт полезен не только для бодибилдеров, но и для тех спортсменов, чья деятельность не связана с силовым тренингом. К примеру, бегуны тоже нуждаются в активном восстановлении, долгие и тяжелые пробежки приводя к повреждениям мышц.

Для того, чтобы мышечная система адаптировалась к нагрузкам и позволила перейти на новый уровень, ей нужно помогать восстанавливаться.

Практикующие данный метод восстановления спортсмены не только ускорили мышечное восстановление, но и смогли быстрее других привыкнуть к увеличению нагрузок.

Успех методики обусловлен выработкой большего количества митохондрий в мышцах, возрастания аэробных возможностей организма. Сочетание силовых нагрузок, белковых продуктов и режима сна повышает силовые показатели, а также выносливость.

Как тренироваться и что есть перед сном?

Для участников эксперимента из первой группы тренировка продолжалась час и состояла из следующих элементов:

Велотренажер — 15 минут;

Жим ногами в тренажере — 6 подходов по 10 раз;

Подъемы ног в тренажере — 6 подходов по 10 раз.

Менее интенсивная тренировка тоже окажет влияние на синтез белка, но в меньшей степени, даже обычная ходьба может выступить в роли стимулирующего фактора, но результат от нее будет незаметен. Самой эффективной будет тренировка с собственным весом или с утяжелителями, особенно при выполнении упражнений до отказа мышц. В качестве альтернативы приведенной тренировки можно использовать по три подхода подтягиваний и отжиманий, в каждом из которых упражнения будут выполняться до отказа. Также можно сочетать приседания, подъемы ног и упражнения на работу бицепса бедра с собственным весом или с гантелями.

Порция протеинового коктейля для участников исследования содержала 20 граммов белка, такое же количество будет содержаться в 600-700 граммах нежирного молока, трех куриных яйцах и 100 граммов тунца. Продукты с более низким содержанием белка тоже будут способствовать ускорению восстановления, но не так интенсивно.

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