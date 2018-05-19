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Врачи назвали полезные витамины для приема во время диеты
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Врачи назвали полезные витамины для приема во время диеты 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Человеку, который соблюдает диету, может быть полезным принимать витамины, считают медики: при их недостатке ухудшаются здоровье и внешний вид. Медики рассказали, какие витамины необходимо пить человеку, который соблюдает диету, об этом проинформировала «Вечерняя Москва». В частности, специалисты считают не лишним в таких обстоятельствах принимать витамин А, который очень важен для поддержания здоровья кожи, мышц и органов зрения, а также для защиты нервной системы от перегрузок, связанных с ограничением в еде и калориях.
«У человека, который сидит на диете, истощается нервная система, поэтому часто происходят нервные срывы, которые способны свести к нулю все достигнутые результаты», — отметили научные специалисты.
Также медработники рекомендуют худеющим принимать витамины С, D, В и магний. Кроме того, худеющим и ограничивающим себя в калориях людям нужен витамин Е, говорят эксперты. Этот нутриент поддерживает работу эндокринной системы, на которую влияет строгое питание в соответствии с диетическими правилами, помогает сберечь волосы от выпадения. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными была подтверждена важность определенного типа питания для защиты головного мозга от опасного возрастного процесса уменьшения в объеме.
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