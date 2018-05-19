Как поддерживает себя в форме Мелания Трамп?

Мелании Трамп в этом году исполняется 48 лет. Ее обсуждают в Сети, она горячо любима поклонниками — и так же яростно порицаема ненавистниками. Правда заключается в том, что совершенно равнодушных к ней людей, кажется, нет вовсе — следовательно, ее внешность и манера держать и подавать себя однозначно «цепляют». В этом сходятся все — выглядит жена президента США действительно великолепно. Что же делает со своей внешностью бывшая топ-модель, чтобы оставаться в такой прекрасной форме?

Здоровый образ жизни

Для Мелании, проработавшей моделью столько лет, довольно привычно придерживаться здорового образа жизни. Сегодня ее принципы питания весьма просты — при желании любой из нас может придерживаться подобной схемы. Ежедневно она непременно съедает семь разных фруктов: они дают необходимые витамины и микроэлементы для здоровых кожи и волос.

Завтрак Мелания довольно часто готовит себе самостоятельно: обычно это питательный смузи с множеством витаминов или богатая клетчаткой овсянка на воде, в нее бывает добавлено кокосовое масло. Дополнительно госпожа Трамп принимает витамины А, Е и С в капсулах. Она утверждает, что не придерживается какой-то особой диеты, но всегда питается сбалансированно, позволяя себе иногда мороженое или шоколад: «Еда с высоким количеством углеводов приносит радость, но тогда она должна быть сбалансирована правильной и здоровой пищей».

Спорт Мелании Трамп

Утро первой леди всегда начинается со спортивного занятия. Даже во время путешествий — а в них дама проводит немалое количество времени — она занимается кардиотренировками с утяжелителями на ногах, растяжкой, пилатесом и иногда — йогой с личным тренером. Мелания очень любит плавать в бассейне, обожает играть в большой теннис. Глядя на ее фигуру, довольно легко в это поверить — в свои почти 48 она сохранила упругое, подтянутое тело молодой девушки.

Бьюти-процедуры

Мелания вспоминает, что в самом начале своей модельной карьеры она допускала грубую ошибку, никак не ухаживая за лицом — в результате оно было недостаточно увлажненным и ей пришлось потратить какое-то количество усилий для устранения этого дисбаланса. Теперь уже достаточно давно она не позволяет себе подобной оплошности: с утра наносит на лицо тонизирующий тоник с витамином С, а затем — кислородный крем. В течение дня она увлажняет кожу дополнительно, а перед сном всегда смывает макияж — утверждается, что Трамп использует для этого уходовую косметику Givenchy. Она сама говорит, что смешивает и чередует разные бьюти-средства, чтобы избежать привыкания кожи.

По словам Мелании, кожа у нее очень чувствительная, поэтому она старается использовать косметику с экстрактами ромашки и алоэ.

Визажист бывшей модели Николь Брил говорит, что Мелания предпочитает делать акцент на глаза, а не на губы — на многочисленных фотографиях можно увидеть подтверждение его словам: обычно это насыщенный макияж смоки-айз, а губы — нюдовых или естественных оттенков.

Волосы Мелания чаще всего носит либо в простой укладке свободно ниспадающими волнами, либо собирает их в элегантный пучок без обилия укладочных средств.