Почему вес стоит? 5 причин, почему вы никак не похудеете

Абонемент в фитнес, регулярные силовые… а кубики на прессе всё никак не проявляются? Разбираемся в причинах вместе.

Абонемент в фитнес-клуб давно занял своё почётное место в вашей сумке, а регулярные тренировки в зале выматывают до предела, но лишний жир даже не думает покидать ваши бока. Что делать и почему так происходит? В нашей подборке мы рассмотрим топ-5 самых распространённых причин, которые мешают вам похудеть.

Причина 1. Вы не считаете жидкие калории и перекусы

Объяснять худеющему человеку о необходимости считать калории нет никакого смысла. Но что если вы считаете их неправильно, а значит серьёзно недооцениваете калорийность своего рациона? Ведь стакан лимонада, молока или чашка латте содержат в себе не мало калорий.

Для примера:

Помимо этого не исключено, что вы не считаете всякие мелочи, вроде одной печеньки в обед или пары конфеток к чаю. Такими перекусами легко можно набрать приличное количество дополнительных калорий в течении дня.

Причина 2. Вы не следите за питанием

Красивый пресс создаётся на кухне, а не в спортзале. И с этой истиной очень сложно поспорить. Можно до потери пульса скакать на групповых фитнес-программах, делать многочисленные бёрпи и выпады, но так и не получить долгожданный результат.

В процессе похудения нет абсолютно никакой магии: пока вы потребляете меньше калорий, чем тратите, вы сбрасываете вес. Конечно, при этом стоит учитывать ещё и качество этих самых калорий, ведь шоколадный батончик и равноценная по калориям куриная грудка с овощами зарядят вас энергией на разное количество времени.

Причина 3. Гормоны

Гормональный сбой — вещь довольно опасная, сложнее всего распознать его у себя без необходимых анализов и консультации врача. Самое главное в таком случае: прислушивайтесь к своему организму. Если вы в течение долгого времени питаетесь с дефицитом калорий, взвешиваете каждую порцию и следите за качеством потребляемых продуктов, а вес стоит на месте или растёт, не медлите и как можно скорее обратитесь к врачу. Помните, что гормональные сбои могут вызвать проблемы значительно серьёёзнее, чем лишний вес.

Причина 4. Вы занимаетесь мало или делаете это неправильно

То, что вы купили абонемент на фитнес, ещё ничего не значит. Возможно, вы слишком щадите себя или работает не в тех пульсовых зонах, которые помогали бы вам сжигать жир. Именно поэтому так важно в самом начале составить грамотный тренировочный план и провести тестовую тренировку с профессиональным тренером. Помимо это в большинстве фитнес-клубов вам предложат пройти фитнес-тестирование, его результаты помогут составить тренеру план с учётом всех ваших индивидуальных особенностей.

Причина 5. Вы слишком сильно урезали калорийность продуктов

Интенсивные тренировки и слишком жёсткие ограничения по калорийности несовместимы. Если вы действительно занимаетесь в поте лица, то вам просто необходимо компенсировать расходуемые калории своевременно.

При этом грамотно спланированный рацион поможет вам избежать срывов в питании и сделать результат похудения долговременным. Учёные называют результат жёстких диет «эффектом йо-йо»: вы кидаете игрушку, а она непременно возвращается к вам. То же происходит и с весом.

Занимайтесь спортом, но помните, что 80% успеха на пути к стройному и подтянутому телу — результат правильного и сбалансированного питания.