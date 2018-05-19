8 причин, почему тебе больно во время секса

В норме секс не должен быть болезненным ни в один из дней цикла. Но идеально бывает не всегда. Главный совет всегда остается неизменным: если занятия любовью доставляют тебе неприятные ощущения, обращайся к врачу. Разбираемся, из-за чего может возникнуть боль во время секса и что с ней делать.

По утверждению Американского конгресса акушеров и гинекологов, 75% женщин хоть раз в жизни испытывали боль во время секса. Иногда это связано с неудобным положением и исправляется сменой позы, но если боль не проходит, это повод насторожиться.

На всякий случай уточним: у тебя не получится поставить самой себе диагноз, опираясь на этот материал, но, может быть, ты сможешь в общих чертах понять, чем вызван дискомфорт.

Жжение и покраснение снаружи влагалища — вини свои средства гигиены

Если у тебя раздражены и покраснели наружные половые губы или вход во влагалище, есть вероятность, что всему виной средства личной гигиены. Для интимной гигиены разработаны специальные средства, но многие женщины применяют обычное мыло или гель для душа. «Красители, отдушки и другие составляющие этих продуктов могут спровоцировать вагинит (воспаление слизистой оболочки влагалища) или воспаление кожи вокруг влагалища», — утверждает акушер-гинеколог Алисса Дверк.

На несколько дней оставь в покое нежные части твоего тела, а затем проведи полную ревизию средств, которыми ты пользуешься, и замени их на те, что содержат только Ph-нейтральные компоненты. Если покраснение не проходит со сменой средства — обратись к врачу.

Колет, чешется и сопровождается выделениями — вини инфекцию

Как правило, выделения говорят, что ты подцепила инфекцию. Но какая именно инфекция разрушает твою сексуальную жизнь, может определить только врач после обследования. Белые обильные творожистые выделения и чудовищный зуд между ног, скорее всего, говорят о молочнице. Это грибок, который всегда живет в микрофлоре влагалища, но когда его становится слишком много, ты начинаешь это чувствовать. Если выделения водянистые, сероватого цвета и с неприятным запахом — это может быть одна из инфекций, передающихся половым путем, например, гонорея или хламидиоз. Иногда у них нет никаких других симптомов, кроме болей в генитальной области и желтовато-серых выделений.

Боль из-за трения — вини недостаток смазки

Причины недостаточного количества смазки могут быть какие угодно: от естественных особенностей твоего организма до стресса или приема медикаментов, влияющих на количество лубриканта. Сухость может быть последствием резкого падения уровня эстрогена в организме после рождения ребенка, во время грудного вскармливания, незадолго до или во время менопаузы. Мы не говорим здесь о том, что, может быть, ты просто недостаточно возбуждена — в этом случае попроси своего партнера больше внимания уделить предварительным ласкам или отложи секс на время, когда будешь больше его хотеть. Ты можешь воспользоваться купленными в аптеке лубрикантами на то время, пока все не придет в норму.

При глубоком проникновении резкая боль с одной стороны? Возможная причина — киста яичника

Киста яичника — это полость с тонкими стенками, напоминающая мешочек, наполненный жидким содержимым. Многие виды кисты безвредны и проходят сами собой за пару циклов. Но все равно следует посетить врача и убедиться, что это — именно ваш случай.

Систематические боли во время секса — возможно, это спайки в малом тазу

Спайки представляют собой уплотнения из соединительной ткани, которые появляются после воспаления или хирургических вмешательств и простираются от одного органа к другому. Иногда спайки никак не дают о себе знать, но в некоторых случаях боль от них возникает именно во время полового акта. Что делать с ней, и нужно ли что-то делать, может сказать только врач.

Больно, когда член или игрушка оказываются глубоко внутри, как будто упираются во что-то — вини размеры

Бывает, что хорошо оснащенный партнер в определенных позах достает членом до твоей шейки матки. Это не опасно с точки зрения медицины, но настроение портит. Подыщите позу, в которой будет удобно вам обоим и где не будет болезненных ощущений. Кроме того, ты можешь слегка сдвинуть ноги, чтобы член проникал не так далеко. Кстати, в этом случае догги-стайл не для тебя, так как это та поза, при которой обычно проникновение самое глубокое. Но если его член как будто упирается в болезненную область, виной этому может быть фиброма (миома) матки — доброкачественное образование с участием мышечной и соединительной тканей.

Боль во время секса и очень болезненные месячные — возможно, дело в эндометриозе

Это заболевание, при котором клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за его пределами. Причины возникновения заболевания пока точно не установлены, но один из самых распространенных симптомов этой болезни — усиление и удлинение менструальных кровотечений. Многие женщины считают болезненные месячные нормальным явлением, тогда как нередко это может служить симптомом заболевания.

Боль локализуется на половых губах — вини прыщ или вросший волос

Иногда причины болезненного полового акта гораздо проще, чем тебе кажется. Если ты испытываешь боль, когда партнер касается членом какого-то определенного места снаружи, на половых губах — возьми зеркальце и проверь. Может быть, там просто вросший волос.

В любом случае, когда речь заходит о болезненных ощущениях во время секса, всегда стоит обратиться к врачу, особенно если боль повторяется. Береги себя и будь здорова.

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