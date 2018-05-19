Мотивация на похудение

Для того, чтобы решиться на преображение своего тела и избавиться от лишних килограммов, нужна сильная мотивация. Вдохновляющие факторы должны иметь долгосрочную перспективу, быть актуальными. Если вы собираетесь худеть, то здесь найдете лучшие причины для этого.

Мотивация на успех в отношениях

Людей, которые легко переносят одиночество и даже стремятся к нему, единицы. Большинство людей стремятся привлекать внимание противоположного пола, вызывать интерес, в том числе и своей внешностью. Лишние килограммы делают человека неуверенным в себе, заставляют закрыться в себе и впасть в апатию, у мужчин они нередко становятся причиной половых расстройств, все эти факторы не лучшим образом сказываются на отношения. Стройность — это успех и привлекательность в глазах окружающих.

Мотивация из области психологии

Полные люди обычно не принимают свою внешность, они не нравятся самим себе, не воспринимают себя полноценными. Вредные пищевые привычки являются для них одновременно способом приободрить себя и причиной себя возненавидеть. Нормализация фигуры меняет психологический облик человека, он налаживает отношения с самим собой. Истории о том, как кому-то удалось похудеть и сразу после этого получить повышение по работе или наладить личную жизнь, полностью правдивы.

Жизнь меняется в зависимости от психологического самоощущения человека.

Мотивация на здоровье

Этот мотивационный фактор должен всегда стоять на первом месте, но чаще всего это не так. Многие полные люди привыкают к своим лишним килограмма и не видят, какой вред они причиняют здоровью организма. Сначала человек привыкает к своему лишнему весу, потом — к своим заболеваниям, а затем что-то менять становится уже слишком просто. Лишние килограммы приносят вред всем системам организма, вызывают сбои в работе и необратимые процессы. Чем больше накоплено веса, тем больше в организме шлаков и токсинов, жировые отложения задерживают большое количество воды, естественное очищение становится затруднительным. Приведение фигуры в порядок — это долгосрочный вклад в собственное здоровье и продолжительность жизни.

Мотивация на соответствие

Решение избавиться от лишнего веса будет основательным, если оно будет вызвано желанием соответствовать своему любимому человеку, друзьям, детям или другим близким людям. Особенно сильной будет мотивация родителей на соответствие своим детям, родители должны подавать личный пример активности и целеустремленности, им хочется быть в состоянии уделять детям как можно больше внимания.

Мотивация на профессиональный успех

Желание развиваться профессионально и продвигаться вверх по карьерной лестнице является мощным мотивирующим фактором. Во многие компаниях существует жесткий отбор по внешним параметрам, работодатель понимает, что работник без лишнего веса будет более активным и прогрессивным. Полные люди обычно неповоротливы и медлительны, их часто клонит в сон, что мешает сфокусироваться на рабочих момент, такой сотрудник не сможет оперативно принимать решения и в живом режиме реагировать на меняющиеся обстоятельства.

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