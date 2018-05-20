«Заниматься нужно не тем, что модно, а тем, в чем есть физическое отставание»: интервью с кардиологом

Кардиолог, главный врач клиники SmartCheckUp, пропагандист здорового образа жизни, блогер и влогер Алексей Утин рассказал в интервью «Летидору», как включить здоровые привычки в свой образ жизни, почему так вредно детям есть сладкое, а также раскрыл секреты долголетия.

Алексей, представим, что человек хочет приобщиться к здоровому образу жизни, с чего ему начать?

Большинство людей начинают ЗОЖ с понедельника. Но на самом деле этот мифический понедельник может длиться годами и так и не наступить. Очень важно делать какие-то маленькие шаги в сторону ЗОЖ каждый день.

У вас появилась мысль приобщиться к здоровому образу жизни — выйдите на одну станцию метро раньше, чем нужно, и пройдите пешком. Или не пользуйтесь лифтом и поднимитесь по лестнице, сделайте выбор в пользу более здоровой еды во время завтрака. ЗОЖ будет формироваться из таких вот маленьких шагов.

Алексей Утин

А с чего следует начать, если человек впервые пошел в спортзал?

Надо понимать, чего человек вообще хочет от этих тренировок. Необходимо составить план своих целей и следовать ему. В идеале человек, конечно, должен ориентироваться не на красивое тело и не на то, чтобы накачать бицепсы или попу, а на то, чтобы стать здоровее и решить собственные проблемы со здоровьем.

Заниматься нужно не тем, что модно, а тем, в чем есть физическое отставание, чтобы быть более гармонично развитым.

Например, приходит мужчина в зал, ему кажется, что нужно накачать бицепсы, чтобы хорошо выглядеть на пляже. Но на самом деле у него может быть избыточный вес, и работать нужно над этим. Скорее всего, ему нужно просто больше заниматься кардиотренировками — делать упражнения, которые будут уменьшать размер талии.

Плюс это может быть какой-то функциональный тренинг, упражнения на нестабильных платформах, которые помогают в стабилизации суставов.

Тренировки нужно всегда рассматривать с позиции здоровья.

Какие «здоровые» советы вы можете дать для всей семьи?

Есть принципы здорового питания, которые универсальны для всей семьи. Я придерживаюсь концепции, что не существует полезных продуктов, есть только невредные продукты. Если не есть вредные продукты и соблюдать принципы здорового питания (это значит, что пища должна соответствовать энергетическим потребностям организма, быть сбалансированной по белкам, жирам и углеводам, витаминам, микроэлементам и балластным веществам), то будет вам здоровье.

В первую очередь из семейного рациона надо исключить вредные продукты.

Есть данные, что жареные и соленые продукты очень вредны, а повышенное содержание сахара приводит к ожирению. Конечно, стоит об этом задуматься и потреблять меньше таких продуктов. Есть мнение, что полуфабрикаты вызывают рак прямой кишки, и поэтому нужно полностью отказаться от мясных полуфабрикатов, а красное мясо есть не больше 50-70 граммов в сутки. Это также стоит учитывать родителям.

А на какие продукты стоит обратить внимание?

Есть ряд таких продуктов. Это куриные и индюшачьи грудки, овощи, бобовые, орехи. А вот с фруктами нужно быть осторожными и не есть слишком сладкие фрукты, отдавая предпочтение кисловатым.

Если соблазн съесть сладкие фрукты очень велик, то нужно ограничивать себя 300-400 граммами в сутки.

Мы должны исключить сахар, соль, рафинированные продукты, такие, как белая мука, шлифованный рис — и заменить их более грубыми углеводами. Это могут быть каши, булгур, гречка.

А что не стоит есть детям?

Для детей особенно опасны содовые напитки, потому что там содержится чудовищное количество сахара. Ребенка мы не должны поощрять сладким, потому что это создаст у него позитивную психологическую связь между сладким и удовольствием.

Каждый раз он будет заедать стрессовые ситуации сладким, что вызовет предрасположенность к полноте и приведет к дальнейшим серьезным заболеваниям.

Насколько правильно совсем не давать ребенку сладкое?

Я не педиатр, но считаю, что, с одной стороны, если мы ограничиваем ребенка в сладком, то даем ему ощущение какого-то запретного плода. С другой стороны, если мы сладким поощряем, то мы создаем эту порочную связь, опосредованную выбросом дофамина, гормоном предвкушения удовольствия, которую потом будет очень сложно разорвать.

Причина ожирения находится в голове, а не в животе.

Есть ли какие-то рекомендации для здорового образа жизни по возрастным группам?

Ребенок может бегать, прыгать, а зрелому человеку бегать нужно уже учиться. Он должен осваивать специальную технику бега для того, чтобы не было физических травм.

Чем мы старше становимся, тем бережнее должны относиться к ударным нагрузкам для наших коленных суставов, поясницы — они наши слабые места. Связано это с тем, что прямохождение перегружает колени и поясницу, хотя и освободило нам руки для того, чтобы использовать орудия труда.

Чем тогда должны заниматься люди в зрелости?

Вопреки распространенному мнению, очень важно, чтобы взрослые люди, особенно пожилые женщины, занимались силовыми тренировками.

Стоит обратить внимание на тренажеры с нестабильными платформами, функциональный тренинг, тренировочные петли и прочие упражнения, которые имитируют наши повседневные движения.

Именно от объема мышечной массы зависит состояние костей, то, насколько в костях будет задерживаться кальций. Такие тренировки будут отличной профилактикой остеопороза.

А о чем точно стоит забыть?

Вопреки распространенным убеждениям, йога и бассейн не являются универсальным средством профилактики всего. Иногда от этих упражнений больше вреда, чем пользы. Йога такая же травматичная, как и все остальные виды спортивной активности. Не надо думать, что йога безопасна.

У пожилых людей есть высокий риск себе навредить на групповых тренировках, когда у всех разный уровень подготовки, а тренер всего один.

Точно такая же история про плавание: если человек не умеет плавать, то есть он плавает с высоко поднятой головой, есть вероятность того, что такая нагрузка ничего хорошего не даст. Она, например, может усилить головные боли. Надо плавать с вытягиванием головы вперед, погружением ее в воду, либо на спине, следуя правильной технике.

Сейчас стали популярными студии растяжки, в интервью «The Village» вы говорили, что это не так полезно, как позиционируется. Почему?

Есть гендерные мифы о том, что женщины должны быть растянутыми, а мужчина должен накачивать бицепс.

Хотя бицепс вообще бесполезная мышца в плане здоровья, а растяжка не приводит ни к чему хорошему.

На самом деле растянутый сустав в какой-то момент перестает быть здоровым, потому что чрезмерная растяжка сустава приводит к его нестабильности, он начинает болтаться, и это провоцирует артроз.

Все-таки у женщин есть недостаток мышечной массы, и им нужно больше заниматься функциональным тренингом, чтобы стабилизировать суставы.

Многие родители страдают от стресса, как с ним бороться?

Есть большое американское исследование, которое показало, что важно не то, сколько у тебя стресса в жизни, а то, как ты к нему относишься. Американцев разделили на три группы и спросили, возникает ли у них стресс и как они к нему относятся. Одни сказали: «Да, мы постоянно испытываем стресс и очень сильно по этому поводу переживаем», другие сказали: «Да, у нас в жизни очень много стресса, но мы считаем, что стресс — это механизм, который нам помогает собраться в какой-то момент и помогает выживать миллионы лет нашим предкам», третья группа сказала: «Мы вообще не испытываем стресс».

Максимальная продолжительность жизни выявлена у тех людей, которые испытывали стресс, но правильно к нему относились, то есть говорили, что стресс помогает бороться им с трудностями. На втором месте по продолжительности жизни люди, которые не испытывают стресс. А люди, которые считали, что стресс их убивает, умирали раньше всех.

Сам по себе стресс не убивает, убивает неправильное отношение к нему.

А влияет ли стресс на сердце?

Только если вы считаете, что стресс делает с вашим сердцем что-то негативное. Короткий стресс тонизирует. То, что нас не убивает, делает нас сильнее, что очень верно подметил Ницше. Я абсолютно согласен с этим утверждением. Лучше живут люди, которые подвергаются короткому стрессу. Кстати, физическая нагрузка — это тоже стресс.

Как взрослый человек может обезопасить себя от проблем с сердцем?

Во-первых, мы должны вести здоровый образ жизни. Это правильное питание, исключение вредных продуктов.

Во-вторых, мы должны регулярно заниматься кардиотренировками, ходить десять тысяч шагов каждый день. Необязательно покупать дорогую карту в фитнес-центр, главное — внедрить физическую нагрузку в повседневную жизнь.

Важно не то, чтобы нагрузка была интенсивной, а то, чтобы мы не сидели больше восьми часов в день на одном месте.

В-третьих, мы должны регулярно делать чек-ап, проходить диагностику, потому что у большинства заболеваний, особенно серьезных, симптомы проявляются только на самых поздних этапах развития патологических процессов, когда сделать уже ничего нельзя.

В-четвертых, важно избавиться от всех вредных привычек. В первую очередь, конечно, надо избавиться от привычки курить, потому что все остальные попытки что-то сделать для своего здоровья просто не имеют смысла, если вы регулярно курите. Я много раз видел, что человек занимается йогой, ест органическую еду, рассуждает о здоровье и при этом курит. Такой человек сознательно лишает себя 10-15 лет жизни.

Еще нужно подписаться на медицинские информационные каналы и всегда отслеживать новости этой науки, потому что она очень быстро развивается. Например, человек жил с гепатитом С и всегда думал, что исход будет в виде рака печени или цирроза, а потом вдруг появилось лекарство, которое полностью избавляет от гепатита С. У человека не было никакой надежды, и вдруг она появилась.

Как вовремя выявить проблемы с сердцем у ребенка?

Когда ребенок рождается, ему делают скрининг, чтобы выявить врожденную патологию. У ребенка, как правило, проблемы с сердцем носят врожденный характер. Дети еще не успевают накопить те проблемы с сердцем, которые появляются во взрослой жизни. Нужно один раз провести такую диагностику, сделать УЗИ сердца в первые годы жизни, в кардиограмме увидеть структуру сердца и убедиться в том, что все в порядке.

В дальнейшем нужно регулярно делать диагностику, особенно это важно для детей, которые занимаются спортом.

Зачастую то, что называется проблемой с сердцем у ребенка, не является такой уж проблемой, если это не врожденная патология. Если врачи написали какое-то латинское название, не стоит сразу пугаться. Стоит просто найти врача, который понятно и спокойно объяснит, что к чему.

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