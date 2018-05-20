Как похудеть в пальцах рук: действенные советы 

И здесь диета! Главные враги аристократических пальцев — неправильное питание, жирная пища и малая физическая активность, что вполне предсказуемо. После того как мы выявили, с чем будем бороться, стоит приготовиться: отныне тебе прописана специальная гимнастика и строгая диета. Про то, что необходимо есть клетчатку, фрукты, каши, легкие супы, белки, салаты и ограничивать мучное, сладкое, жирное, соленое и газированное, ты и так знаешь. В «пальцепохудательной» диете ты столкнешься со злобным натрием (мы сейчас про поваренную соль, чипсы, сухарики и соленья) — именно из-за него отекает тело. Чтобы жидкость не задерживалась в организме, пересмотри свой рацион касаемо содержания в нем соли и соды. Можешь еще попить мочегонные средства, но с ними главное — не переусердствовать. Кость широкая Однако, прежде чем заняться серьезным фитнесом для пальцев, посмотри на их строение. Если отеков и жира нет, а тонкая кожа обтягивает кости, то упражнения хоть и будут безумно полезны для суставов, но к желаемому результату не приведут. Чтобы ты не расстраивалась, мы сделали специально для тебя подборку звезд с аналогичной проблемой, которая не мешает им держать в руках заветные статуэтки дяди Оскара, носить дорогие кольца и выходить замуж за принцев. По пять подходов каждый день Если же косточки не выпирают, то скорее приступай к упражнениям. Сгибай и разгибай пальцы 10-20 раз по пять подходов утром и вечером. Делать это можно везде: дома, на работе, в метро, в кинотеатре. И не думай отлынивать! Следующий способ ничуть не сложнее, но требует наличия горизонтальной поверхности поблизости. Растопырь пальцы веером и попеременно отрывай каждый из них. Повторяй 2-3 раза в день, и уже через пару недель увидишь результат. Если вдруг ты когда-то играла на пианино, то должна помнить, какие красивые и аристократичные пальцы были у твоей преподавательницы. Возобнови навык игры, а если музыкальным талантом жизнь тебя обделила, просто имитируй бодрые мелодии или возьми иголку с ниткой или спицы, и вперед — творить красоту, совсем как на уроках труда в детстве. Упражнение предельно простое, но невероятно действенное в плане растяжки, гибкости и укрепления. Массажная рутина Сами же упражнения нетрудные и занимают всего несколько минут в день, но требуют каждодневного повторения. Можешь подбадривать себя мыслью, что благодаря им не только твои пальцы становятся изящнее, но и улучшается здоровье суставов. После гимнастики ополосни руки холодной водой и сделай сама себе массаж с увлажняющим кремом. Морщинки разгладятся, кожа подтянется, а пальцы наконец-то похудеют. Королевский секрет Мы знаем, как бы отчаянноты не старалась, но жир не уйдет в первый же день после раза плодотворных занятий. Поэтому, чтобы ты не падала духом, оставляем тебе пару дельных советов по маникюру. Ты даже и представить себе не можешь, как форма и цвет ногтей визуально меняют общий вид. Обратись к классике: френч и овальная форма станут как бы продолжением твоих пальцев визуально сделают их худее и длиннее. Такой тандем очень любят королевы и представительницы голубых кровей. Пересмотри двулогию «Дневники принцессы» — молочный лак и овальная форма часто мелькают в кадре. Вот тебе и главный секрет аристократических рук, ведь согласись, что поголовно у каждой леди не может быть тонкая и аристократическая от природы кость. Однако их руки почти всегда безупречны, потому что создать такой эффект визуально достаточно легко. Если тебе смертельно надоест френч, то можешь выбирать любые nude покрытия: розовый, персиковый, карамельный и даже белый. На дизайн мы никаких запретов не накладываем, но миндальная форма в тандеме с вертикальной полоской посередине ногтя визуально удлинят пальцы. Постарайся отказаться от страз и рисунков рядом с кутикулой — они визуально разрубают ноготь, и тогда никакие овальная форма и френч тебя не спасут. Если очень захочется сделать яркий дизайн, то можешь поэкспериментировать с тем же френчем (черный и красный — наши фавориты). Обходи стороной яркие цвета и острую квадратную форму (мягкий квадрат еще можно), они сделают твои пальцы толще и короче. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Гавриленко Фото: Shutterstock, Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram