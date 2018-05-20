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Спорт и фитнес — что я делаю не так?
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Спорт и фитнес — что я делаю не так? 

Fiteria 2 часа назад
Фото: Fiteria
Тренировки без программы
Посещение тренажерного зала без приготовленной программы не имеет смысла, визит сведется к бесцельным переходам от одного тренажеру к другому. Лучшим способом начать тренировки будут несколько занятий с тренером, он не только составит программу, но и объяснит, как правильно использовать тот или иной тренажер. Далее вы сможете самостоятельно заниматься по программе, которую подготовил профессионал.
Стремление попробовать множество программ
Необоснованные смены программы не позволяют добиться успеха. Менять программу нужно только в той ситуации, когда мышцы привыкли к нагрузкам и перестали на них реагировать, этого не будет происходить чаще, чем раз в месяц. Для того, чтобы понять, будет ли данная программа для вас полезной, нужно позаниматься по ней как минимум в течение четырех недель.
Работа над одной частью тела
Усердная работа над одной частью тела при полном игнорировании других приносит комичные результаты, к примеру, накачанные бицепсы будут смешно смотреться на фоне выпирающего живота. Тренировки должны затрагивать все мышцы, не только крупные группы, но и мышцы-стабилизаторы, которые невозможно увидеть.
Ожидание быстрого успеха
У человека, который долгие годы не занимался спортом и вел малоподвижный образ жизни, на преображение фигуры уйдет не меньше года при условии регулярных тренировок с периодичностью не менее трех раз в неделю. Люди со спортивным прошлым приходят в форму быстрее, но все равно это очень длительный процесс.
Однообразие занятий
Про нежелательность частой смены программы было написано выше, но при этом тренировки не должны становиться рутиной.
Однообразие отбивает желание заниматься спортом и усиливает вероятность того, что тренировки будут заброшены.
Придумайте свой способ избежать рутины в рамках собственной программы — запланируйте участие в конкурсе, проводите тренировки на свежем воздухе, найдите компанию для занятий.
Отсутствие разминки
Разминка очень проста по сравнению с тренировочными нагрузками, но она выполняет важнейшую роль. Без разминки тренировка станет не только менее эффективной, но и опасной, без подготовки к основным нагрузкам легко получить травму.
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