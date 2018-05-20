Сомнолог объяснил, как бороться с бессонницей

Бессонница, раннее пробуждение с постоянным чувством усталости и другие регулярные проблемы со сном могут говорить о ряде серьезных заболеваний организма. Поэтому людям, страдающим нарушениями сна, не стоит откладывать свой визит к врачу, рассказал в беседе на радио Sputnik Молдова сомнолог Адриан Лупушор.

Сомнолог\: почему людей мучает бессонница и как с ней бороться

"К специалисту стоит обратиться, наверное, тогда, когда человек утром пробуждается и чувствует себя уставшим. Обычно сон должен восстанавливать. Утром человек после здорового сна просыпается бодрым. Если же в течение дня он чувствует себя уставшим, его тянет в сон, у него наблюдается упадок сил, то тогда пора обратиться к специалисту", — отметил Лупушор.

По словам специалиста, к нарушениям сна может привести ряд факторов — от неправильного питания и нарушенного биологического ритма, до индивидуальных привычек и особенностей организма.

"Обычно причиной является сокращение времени сна. Влияет то, что вечером мы слишком долго сидим в своих телефонах. Если во время сна мы храпим или часто вздрагиваем, и это происходит регулярно, то тогда тоже следует обратиться к врачу", — заключил специалист.