Зачем заниматься восстановительной йогой?

Восстановительная йога необходима тем, кто занимается спортом, и тем, кто ведет малоподвижный образ жизни. Она помогает добиться успеха в тренировках, укрепить физическое и ментальное здоровье, стать более устойчивым к стрессам и нормализовать настроение. Для того, чтобы тренинги по восстановительной йоге стали максимально полезными, они должны проходить с использованием кирпичей, ремней, подушек, валиков и других средств. Оборудование для йоги позволяет достигнуть глубокого расслабления, это главный инструмент в восстановительной йоге.

Непрофессионалы считают, что для обретения хорошей физической формы необходимы интенсивные тренировки, на которых нужно оставлять все силы. Восстановительная йога работает по-другому, большую часть тренировки человек проводит, замирая в определенном положении. Результат достигается с минимальными физическими затратами и без мышечной боли после занятия. Дополнительным преимуществом является обретение отличной растяжки, преображение тела, увеличение гибкости.

Растяжка является средством для глубокого расслабления, это основа тренинга.

Уже первых нескольких занятий будет достаточно для того, чтобы научиться определять главную проблематику своего тела. Часто люди ощущают напряжение, но не могут объяснить, откуда оно исходит, полное расслабление позволяет точно определить локализацию дискомфорта. После определение напряженной зоны нужно избавиться от напряжения, для каждой из частей тела в йоге предусмотрены особые асаны, ни одна из зон не останется без внимания.

Восстановительную йогу можно порекомендовать каждому человеку с лишним весом, регулярные тренировки позволяют ускорить обмен веществ. Быстрый метаболизм позволяет тратить больше калорий в состоянии покоя, то есть худеть, не прикладывая к этому усилий. Растяжка повышает упругости кожи, благодаря чему избавление от лишних килограммов не сопровождается обвисшей кожей.

Еще одна причина, по которой йога должна присутствовать в жизни каждого человека, это укрепление нервной системы. Один тренинг избавляет от накопившегося за день стресса, несколько тренингов — от стресса, накопленного годами, а регулярные тренировки делают человека более устойчивым, не позволяют стрессу накапливаться. Привычка заниматься восстановительной йогой вырабатывается очень быстро, со временем тренинги начинают приносить пользу для ментального здоровья, которую можно сопоставить с лечением у психотерапевта.

Обязательной составляющей тренингов является медитация, эти практики нельзя назвать простыми, но освоить их под силу каждому. За счет медитации достигается равновесие между телом и душой, спокойствие разума приносит укрепление физического здоровья, а телесные практики избавляют разум от последствий стрессов.

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