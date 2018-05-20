Как правильно принимать душ?

Люди, которые занимаются спортом, принимают душ намного чаще чем, те, кто ведет малоподвижных образ жизни. Эта простая гигиеническая процедура часто сопровождается множеством ошибок. Как нужно принимать душ?

Температура воды

Для того, чтобы душ пошел на пользу, температура воды не должна превышать температуру тела человека. Слишком горячая вода лишает кожу ее естественного жирового слоя, это становится причиной сухости и раздражений. После горячего душа кожа становится красной, причиной этому является усиление притока крови к коже, а последствием может стать воспалительная реакция.

После тренировки следует принимать контрастный душ, чередование теплой и прохладной температуры ускоряет восстановление и минимизирует мышечную боль за счет снижения воспаления. Однако, контрастный душ будет крайне неполезен при наличии травмы суставов или мягких тканей.

Очищающие средства

Мыло действует на воду точно так же, как и горячая вода, оно устраняет жировой защитный слой. Средство для душа должно иметь в составе масла, благодаря им очищение будет мягким и безвредным. Средства, которые образуют много густой пены, содержат много луарил сульфата натрия, это вещество лишает кожу способности удерживать влагу, делает ее сухой. Нужно отдавать предпочтение средствам без обильного пенообразования.

Ни к чему хорошему не приводит увлечение скрабами, грубое механическое очищение нельзя проводить чаще, чем дважды в неделю. Производители указывают на скрабах, что они могут вызвать раздражение на чувствительной коже, на самом деле ежедневное использование не пойдет на пользу для кожи любого типа. При выборе скраба нужно отдавать предпочтение наиболее деликатному, грубые песчинки будут наносить коже повреждения.

Самые лучшие скрабы изготавливают на основе кофе, сахара и соли, такой состав можно приготовить в домашних условиях.

Уход за мочалкой

В гигиенических процедурах нуждается не только тело человека, но и мочалка. Как правило, после принятия душа люди оставляют мочалку подвешенной в душевой кабинке или ванне, влажная среда не позволяет мочалке как следует высохнуть, она становится местом для активного размножения бактерий и образования грибка. Посла каждого приема душа мочалку нужно хорошо просушивать, если это затруднительно, то нужно хотя бы раз в неделю стирать мочалку вручную или в машинке. Даже при надлежащем уходе мочалкой нельзя пользоваться более трех месяцев.

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