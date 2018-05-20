Ещё
Насколько в реальности вредно понижать градус алкоголя?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Насколько в реальности вредно понижать градус алкоголя? 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Считается, что во время застолья нельзя мешать крепкие алкогольные напитки со слабыми, — но так ли это на самом деле? Врачи открыли правду о степени вреда для человека от понижения алкогольных градусов во время мероприятия, сообщил Лайф. Мнение наркологов на этот счет таково: принципиально важным фактором во время застолья является не смешение спиртных напитков, а количество выпитого.
«Плохое самочувствие в результате употребления алкоголя на следующий день — это следствие отравления организма вредными веществами в спиртном. Понижение или повышение градуса напитка не играет здесь основную роль — все решает количество алкоголя и время, за которое вы его употребили», — констатировали медицинские эксперты.
Иными словами, пара глотков вина после выпитой рюмки водки вряд ли сильно ухудшат состояние человека. Но если был выпит литр водки и вина, то здоровье пострадает значительно. В то же время имеются данные о том, что запивка крепкого алкоголя слабым ведет к активации процесса распада этанола в организме. Помимо этого, медики с уверенностью говорят, что самым опасным в своих последствиях вариантом смешения напитков за столом является микс крепкого алкоголя и слабоалкогольных газированных напитков (водка плюс шампанское). Если все-таки пришлось выпить подобный коктейль, нужно тщательно контролировать его количество.
«Углекислый газ, присутствующий в газированных напитках, ускоряет всасывание спирта в кровь, — это заставляет человека пьянеть гораздо быстрее. В таких обстоятельствах внутренние органы впитывают намного большее количество токсинов», — пояснил московский нарколог Олег Стеценко.
Ранее МедикФорум писал о том, что учеными был определен самый полезный для человеческого организма напиток.
МедикФорум: последние новости
Может, отказаться? Обнаружена повышенная опасность грибов Ученые назвали главную опасность бюстгальтера В очередной раз развенчан миф о правильном питье воды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны7
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников69
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве59
Орбакайте подозревают в ношении парика1
О чем не стоит говорить с мужчиной после секса6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение