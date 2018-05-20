Насколько в реальности вредно понижать градус алкоголя?

Считается, что во время застолья нельзя мешать крепкие алкогольные напитки со слабыми, — но так ли это на самом деле? Врачи открыли правду о степени вреда для человека от понижения алкогольных градусов во время мероприятия, сообщил Лайф. Мнение наркологов на этот счет таково: принципиально важным фактором во время застолья является не смешение спиртных напитков, а количество выпитого.

«Плохое самочувствие в результате употребления алкоголя на следующий день — это следствие отравления организма вредными веществами в спиртном. Понижение или повышение градуса напитка не играет здесь основную роль — все решает количество алкоголя и время, за которое вы его употребили», — констатировали медицинские эксперты.

Иными словами, пара глотков вина после выпитой рюмки водки вряд ли сильно ухудшат состояние человека. Но если был выпит литр водки и вина, то здоровье пострадает значительно. В то же время имеются данные о том, что запивка крепкого алкоголя слабым ведет к активации процесса распада этанола в организме. Помимо этого, медики с уверенностью говорят, что самым опасным в своих последствиях вариантом смешения напитков за столом является микс крепкого алкоголя и слабоалкогольных газированных напитков (водка плюс шампанское). Если все-таки пришлось выпить подобный коктейль, нужно тщательно контролировать его количество.

«Углекислый газ, присутствующий в газированных напитках, ускоряет всасывание спирта в кровь, — это заставляет человека пьянеть гораздо быстрее. В таких обстоятельствах внутренние органы впитывают намного большее количество токсинов», — пояснил московский нарколог Олег Стеценко.

Ранее МедикФорум писал о том, что учеными был определен самый полезный для человеческого организма напиток.