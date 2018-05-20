Гимнастика для лица от Кэрол Маджио: пластика тебе не потребуется!

Косметолог Кэрол Маджио разработала эту уникальную гимнастику, чтобы подтянуть 57 мышц лица и шеи. Ее называют реальной альтернативой пластической хирургии!

Тебе не придется тратить на эти упражнения много времени: всего 15 минут утром и столько же вечером. Единственное условие успеха — четко соблюдать все инструкции.

Прежде чем начать, займи правильное положение и проследи, чтобы все 5 нижеописанных пунктов были выполнены.

1. Упражнения выполняются сидя. Лучше поставить перед собой зеркало, чтобы ты понимала и видела, как работают мышцы. Когда гимнастика войдет в привычку, можно выполнять упражнения и без зеркала.

2. Знаком, что ты все делаешь правильно, а мышцы работают в полную силу, служит характерное «молочнокислое» жжение. Если это чувство не возникает — ты недогружаешь мышцу.

3. Не прерывай занятие, все упражнения надо проделать подряд. Так что лучше отключи телефон.

4. После каждого упражнения расслаблять мышцы, выдувая воздух через расслабленные губы.

5. «Исходным положением» в гимнастике Кэрол Маджио считается поза сидя, причем пресс, ягодицы и бедра напряжены до предела. Между упражнениями расслабляй их, затем снова напрягай и переходи к следующему упражнению.

Начали?

Упражнение № 1: от мешков под глазами

Займи исходное положение. Положи средние пальцы между бровей, над переносицей. Указательные пальцы расположи у внешних уголков глаз. Смотри вверх. Пытайся сощурить глаза, и одновременно пальцами не давай мышце этого сделать. Продолжай напрягать мышцу и считай до 30. Затем расслабься. Повтори 10 раз.

Упражнение № 2: от отечности век Займи исходное положение. Все так же, как в первом упражнении, только щуриться надо, не задействуя верхнее веко. Тебе будет проще это сделать, если ты широко откроешь глаза, как будто удивляешься чему-то.

Упражнение № 3: для поднятия бровей

Займи исходное положение. Указательные пальцы обеих рук приложи ко лбу параллельно бровям, повторяя их изгиб. Брови изо всех сил поднимай вверх, а пальцами сопротивляйся. Задержись в момент максимального напряжения на 30 секунд, затем расслабься. Повтори 10 раз.

Упражнение № 4: для упругих щек Займи исходное положение. Открой рот так, словно произносишь букву «О». Медленно опускай нижнюю челюсть до своего предела. Указательными пальцами чуть прижми яблочки щек. А теперь, не закрывая рот, напрягай мышцы так, словно пытаешься улыбнуться. Задерживайся в «улыбке» на 30 секунд, затем отпускай ее. Повтори 10 раз.

Упражнение № 5: для четких скул

Займи исходное положение. Растяни губы так, словно произносишь букву «И». Удерживая средними пальцами яблоки щек, перейди от «И» к «У», стараясь вытянуть губы вперед как можно сильнее. Задержись на 10 секунд, вернись в положение «И». Повтори 10 раз.

Упражнение № 6: для аккуратного носа

С возрастом нос становится не таким четко очерченным, как в юности. Чтобы этого избежать, займи исходное положение, указательным пальцем подними кончик носа максимально высоко вверх. А теперь с помощью усилия верхней губы старайся тянуть его вниз. Задерживайся в точке максимального напряжения 10 секунд. Повтори 10 раз.

Упражнение № 7: для поднятия уголков губ Займи исходное положение. Сожми губы, придав лицу скептическое выражение. Важно: не сжимай зубы, челюсти разомкнуты. Указательными пальцами пытайся поднять уголки губ вверх, а губами сопротивляйся. В точке максимального напряжение задержись на 10 секунд. Повтори 10 раз.

Упражнение № 8: для четкого контура губ Займи исходное положение. Сделай губы «уточкой», оставайся так 10 секунд. Затем перейди к максимально широкой улыбке-оскалу. Задержись на 10 секунд. Повтори цикл 10 раз.

Упражнение № 9: от носогубных складок

Займи исходное положение. Открой рот, как будто произносишь букву «О». Указательные пальцы расположи по сторонам от кончика носа и скользи ими к вискам. Продолжая держать рот открытым и максимально напряженным, проведи пальцами от носа к вискам 10 раз.

Упражнение № 10: для укрепления шеи Для этого упражнения лучшее положение — лежа. Обхвати переднюю часть шеи ладонями, как будто пытаешься себя задушить. Подними голову от пола примерно на сантиметр. Задержись в этом положении на 30 секунд, затем опустись обратно. Повтори 30 раз.

Упражнение № 11: для четкого овала лица

Займи исходное положение. Держа челюсти разомкнутыми, но губы сжатыми, выдвигай нижнюю челюсть вперед так далеко, как сможешь. Задержись в точке максимального напряжения 10 секунд, затем вернись в исходное. Повтори 10 раз.

Упражнение № 12: для общего тонуса

Займи исходное положение. Поставь указательные пальцы к уголкам рта. Совершая мелкие круговые движения, сочетай их с плавными надавливаниями и двигайся к скулам, потом к вискам и завершай, пройдясь по контуру лица к подбородку.

Упражнение № 13: для уменьшения объема щек Займи исходное положение. Приложи ладони к лицу так, как будто собираешься умываться. Надави на кожу и мышцы ладонями, направляя усилие в стороны и вверх. Задержись так на 10 секунд, отпусти руки. Повтори 10 раз.

Упражнение № 14: для тонуса подбородка

Обхвати переднюю часть шеи ладонями, как будто пытаешься себя задушить. Плавно откидывай голову назад, задержись в максимально возможном положении на 10 секунд, медленно вернись обратно. Повтори 10 раз.