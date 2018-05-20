Плюсы и минусы процедуры вакуумной чистки лица

Различные воспаления кожи, блеск, сыпь — это ужас для любой красавицы. Чтобы не столкнуться с такими неприятностями, девушки тратят кучу денег и сил на очищение кожи лица. Но такие средства не всегда дают нужный эффект. Одно из самых эффективных средств в этом случае — это чистка лица вакуумом. МедикФорум выяснил, как проводить эту процедуру.

Что это за процедура?

Данная процедура является инновационным методом чистки кожи. Такая чистка кожи лица абсолютно безболезненна и безопасна. Она делается с помощью определённого аппарата, он создаёт вакуум, удаляя из кожи все загрязнения и сальные пробки. При проведении такой чистки происходит подтягивающий эффект. Кожа вашего лица становится ещё более ровной, усиливается кровообращение. Чистку вакуумом специалисты советуют делать не больше, чем один раз в месяц. Данная процедура состоит из определённых этапов: 1. Очищение. Сначала косметолог удалит всю косметику с лица, жировые выделения и загрязнения. Для этого используются различные лосьоны или маски. 2. Распаривание кожи и раскрытия пор. Для данного этапа используют различные нагревающиеся маски или кремы. 3. Чтобы еще сильнее раскрыть поры кожи лица, пользуются электрическими зарядами. 4. Вакуумная чистка. Её делают специальным аппаратом, у которого есть разные насадки. 5. Сужение пор. Косметолог должен нанести специальную маску, которая способствует сужению пор кожи. Такая процедура очень полезна, если на вашей коже есть чёрные точки, а также она полезна при профилактике воспалительных процессов кожи.

Плюсы и минусы данной процедуры

Всякая косметическая процедура имеет свои плюсы и минусы. Плюсы. 1. Данная процедура является безболезненной. Полностью отсутствует риск занесения какой-либо инфекции. 2. Чистка вакуумом тонизирует и разглаживает кожу, способствует регенерации кожи. 3. При такой процедуре даже в труднодоступных местах удаляются все загрязнения. 4. Проводить данную процедуру можно и самостоятельно. Минусы процедуры. 1. Не рекомендуется проводить эту чистку людям, у которых сухая и тонкая кожа. 2. Нельзя производить вакуумную чистку лица при воспалениях на коже, особенно в период обострения. 3. Если у вас комбинированная кожа, то данная процедура может не полностью справиться с очисткой лица. Придется использовать другие методы чистки. После данной процедуры нельзя примерно около 3 дней подвергать кожу солнечному воздействию. Лучше вакуумную чистку лица делать осенью и зимой. Если вы хотите, чтобы Ваша кожа была красивой и ухоженной, смело записывайтесь на чистку лица вакуумом. Ранее эксперты рассказали о плюсах и минусах холодной погоды.