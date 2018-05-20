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Как пережить негативное влияние пасмурной и дождливой погоды
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Как пережить негативное влияние пасмурной и дождливой погоды 

МедикФорум 49 минут назад
Фото: МедикФорум
Резкие изменения погоды, когда жаркие дни сменяются холодными и сырыми, а затем вновь наступает жара, — могут «ударить» по самочувствию не только метеозависимых людей. Во время затяжных дождей и пасмурной погоды многие люди испытывают депрессивные состояния, чувствуют повышенное раздражение, жалуются на снижение работоспособности и когнитивных функций. Подобное состояние известно как метеоневроз. Специалисты подтверждают: его появление в плохую погоду отнюдь не случайность. Перепады температуры воздуха провоцируют в организме человека специфические реакции — в частности, надпочечники начинают более интенсивно вырабатывать гормон стресса. В таких обстоятельствах могут возникать не только нарушения эмоционального порядка, также частыми являются расстройства желудка и головные боли, — об этом рассказала врач Виктория Савицкая. Чтобы свести к минимуму неприятные симптомы ухудшившегося из-за погоды самочувствия, эксперт посоветовала подкорректировать рацион питания. Прежде всего, нужно отказаться от употребления алкоголя и крепких в плане содержания кофеина напитков, — лучше пить травяные чаи и подкисленное питье, отвар плодов шиповника, компоты. Суточное меню следует разделить на небольшие порции и принимать пищу четыре-пять раз в день, отдавая предпочтение растительной пище.
«В такие периоды нужно отказаться от любой «тяжелой» пищи, особенно острой, копченой и жирной, а также не переедать — переполненный желудок провоцирует повышение сердцебиения и скачки давления. Включите в свой рацион цитрусовые, щавель, петрушку, томаты, оливки, говяжью печень, красную икру. В них много полезных микроэлементов, витаминов А, С и Р, что служит поддержкой для нервной системы и кровеносных сосудов», — поделилась советом врач Виктория Савицкая.
Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были определены лучшие продукты, способные улучшать качество интеллектуальных способностей.
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