Идеальное очищение: 5 простых шагов

О необходимости тщательно очищать кожу ты, конечно, знаешь, но уверена ли ты, что все делаешь правильно? Воспользуйся нашими простыми советами и будь уверена: твоя кожа будет тебе благодарна!

Совет № 1: Не три глаза

Удаляя макияж или просто умываясь, многие особое рвение проявляют в отношении глаз: трут ватными дисками или пальцами, яростно намыливают или агрессивно растягивают кожу.

Так ты просто травмируешь и кожу, и ресницы. Не спеши! Если ты пользуешься стойкой косметикой, заведи специальное средство для ее удаления.

Водостойкую тушь удаляй, прикладывая к ресницам ватные диски, смоченные в средстве для снятия макияжа, но ни в коем случае не три глаза!

Лучше умойся 5 раз, но деликатно и бережно касаясь кожи, чем один, но причиняя ей вред.

Мнение эксперта:

В идеале необходимо смочить специальным средством 4 ватных диска и 2 из них сложить в виде луны, которую ты положишь под ресницы. Круглый диск положи сверху и немного подожди. Затем, деликатно поглаживая сверху вниз изнутри наружу, стирай тушь и тени с верхнего века на ватку-луну. Нарушение ритуала и трение против косметических линий приводит к раннему появлению морщин вокруг глаз. А выбор неадаптированных агрессивных средств действительно может стать причиной раздражения деликатной кожи и слизистой вплоть до развития блефарита и конъюнктивита.

Совет № 2: Используй средства строго по назначению

Как бы ты ни торопилась, не стоит удалять макияж средством для умывания и тем более мылом. Чтобы макияж удалился полностью, а кожа осталась свежей, ухоженной и сохранила тонус, пользуйся специально разработанными средствами для удаления макияжа с глаз. В данном случае идеально подойдет двухфазное средство для снятия макияжа с глаз от Avon Nutra Effects.

Мнение эксперта:

Эксклюзивная технология производства растительного очищающего комплекса в сочетании с косточковым маслом и пантенолом позволила создать уникальный продукт. Это средство деликатно очищает даже стойкий макияж, при этом принося абсолютный комфорт даже склонной к раздражениям коже.

Совет № 3: Не забудь про тоник

«Готовит кожу к нанесению крема» — это описание ты встретишь в любом тексте о тониках. И это не пустые слова! Удалив макияж и умывшись, ты так или иначе нарушила pH баланс кожи, ее верхний слой пересушен и уязвим. Тоник восстанавливает нормальный кислотно-щелочной баланс, удаляет остатки очищающих средств, которыми ты умывалась (нет, ты не добьешься этого тщательным ополаскиванием), и в результате и поры станут чище и уже, и крем сработает лучше.

Мнение эксперта:

Выбирая средство для дополнительного очищения, следует обратить внимание на его дополнительные возможности, так как существуют тоники с матирующим и поросуживающим эффектом, есть увлажняющие тоники, есть с претензией на омолаживающий эффект. Выбирай адекватное, подходящее именно тебе средство. При всей важности и полезности тоников они не предназначены для самостоятельного удаления макияжа, то есть только тоником умываться (протирать кожу) нельзя. Если у тебя сухая и чувствительная кожа, то ватным диском, пропитанным тоником, кожу лица и шеи не протирают, а промокают.

Совет № 4: Не злоупотребляй эксфолиацией

Пожалуй, в этом есть и наша вина: слишком часто в последнее время бьюти-эксперты говорят о том, что только эксфолиация способна обновить кожу и предотвратить раннее старение. Это правда, но слишком много хорошего — уже плохо. Если ты будешь пользоваться пилингами и скрабами чаще, чем 2 раза в неделю (это норма для жирной кожи, а для сухой достаточно и 1 раза), ты только травмируешь молодые клетки эпидермиса и вместо эффекта омоложения получаешь строго противоположный.

Мнение эксперта:

Скрабами не следует пользоваться при наличии высыпаний, особенно угревых. Их не применяют на коже вокруг глаз и на красной кайме губ, но в этой зоне и пилинги не используют. Если ты ходишь загорать (в солярий или на пляж), откажись на этот период плюс 1−2 недели до и после от пилинга. А вот скраб (при отсутствии противопоказаний в виде акне, розацеа и т. п.) в период инсоляции очень важен и как подготовка к солнцу, и как восстанавливающее средство. Добавь к этому хорошее увлажнение — и загар будет ложиться ровнее и держаться дольше.

Совет № 5: Обязательно читай список ингредиентов

Если у тебя гиперчувствительная кожа и ты хочешь использовать совершенно безопасное средство, обрати внимание на наличие пометки: «Протестировано дерматологами». В твоей косметике не должно быть спирта, парабенов и красителей. Кому-то они не повредят, а вот тебе с твоей нежной кожей лучше выбирать средства с экстрактами семян и витаминами Е и В.

Мнение эксперта:

Двойное удовольствие: от ощущений прикосновения легкой воздушной пенки для умывания от Avon Nutra Effects и результативности растительных экстрактов. Семена испанского шалфея, орехи мыльного дерева, пузользия пятитычинковая и другие растения, насыщенные гликопептидами, антиоксидантами и биопротекторами для поддержания здорового состояния кожи. Очищение происходит естественно и комфортно.

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