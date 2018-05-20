Спорт с умом или бегом от ошибок

Спорт и занятия в тренажерном зале становятся все популярней, соответственно, число тех, кто желает привести свое тело в порядок, растет. Однако, есть ряд ошибок, которые совершают новички. И эти ошибки чреваты получением травм и недостижением результатов.

№1 Тренировки по программам, которые используют известные бодибилдеры

Нередко новички приходят в зал уже имея определенные знания о методах тренировок, которые они почерпнули из планов занятий таких известных спортсменов как Арнольд Шварценеггер , Кай Грин, Фил Хит и многих других. С одной стороны, радует, что люди изучили предмет, с другой — нельзя бездумно копировать чью-то программу. Дело в том, что профессиональные спортсмены строят свои тренировки исходя из индивидуальных особенностей своего организма, телосложения, тренировочного стажа. И все, что содержит их план занятий, подходит только им.

№2 Погоня за большими весами снарядов

Есть миф о том, что мышцы растут от нагрузки — миф, которому верят многие начинающие спортсмены. Дело в том, что во время физических нагрузок создается стресс для организма и мышц в том числе. Но рост происходит во время сна и отдыха. Дело в том, что во время нагрузки мышечные ткани получают микротравмы — микроразрывы волокон, которые «заживают» во время сна, отдыха, а плюс ко всему — они в это время как бы «обрастают новым мясом». Многие пренебрегают этим и тренируются каждый день. В итоге организм не успевает восстановиться, соответственно нет необходимого роста, зато есть перетренированность, результат которой — вынужденный отказ от занятий спортом на определенное время.

№3 Спортивное питание = стероиды

Далекие от бодибилдинга обыватели считают, что большие мышцы без применения анаболиков не накачать. К анаболикам же они причисляют практические все — запрещенные к применению медикаменты, а также многочисленное спортивное питание. Но разница между этими препаратами — огромная. Тот же протеин — ни что иное, как белок в чистом виде, т.е. полностью натуральный продукт. Его получают из обычной молочной иногда соевой сыворотки. Анаболики же — медикаментозные препараты, содержащие ударную дозу гормонов, которая не может не повлиять на организм.

№4 Занятия в одиночестве

Речь нет идет о том, что заниматься нужно только с тренером. Поверьте, среди сотрудников тренажерного немало тех, кто не особенно понимает ничего в принципах построения работы над телом, не владеет правильной техникой упражнений, а также верит в мифы, связанные с питанием и навязанные маркетологами.

Тем не менее, одной из ошибок являются именно занятия в одиночку. Во-первых, со стороны видны все погрешности в технике выполнения упражнения, во-вторых, практически в любом упражнении нужен страхующий, который поможет «поймать» в случае чего падающую штангу. Все это вместе убережет от травм.

№5 Желание достичь всего и сразу и в короткий срок

Редко кто из новичков в тренажерном зале не думает о том, что буквально через месяц регулярных занятий станет выдающимся атлетом. Мысль, конечно, похвальна хотя бы тем, что она мотивирует. Однако, нужно понимать, что ждать быстрых результатов — занятие совершенно безнадежное, это касается как набора мышечной массы, так и похудения.

Например, набор мышечной массы лично у меня занял девять месяцев. И это — сложная, кропотливая работа.

Что до похудения, то здесь одной из первых задач является «разгон» метаболизма, что может занимать не один месяц. В особо сложных случаях это может занять год.

№6 Много упражнений на одну и ту же группу мышц

Женщины нередко грешат тем, что в погоне за рельефным прессом и заветными «кубиками» делаю упражнения на эту группу мышц несколько раз за тренировку. Мотивация таких усиленных «сгибаний-разгибаний» — согнать жир из этой части тела. Однако же это в корне неправильный подход. Нельзя убрать жировые отложения в какой-то одной конкретно зоне, это просто невозможно. Жир уходит постепенно, но есть проблемные зоны, откуда выгнать жировые запасы непросто. У кого-то это могут быть бедра, у кого-то — живот.

Что касается мужчин, то они тоже нередко зацикливаются на каком-то одном упражнении. Например, с упорством, достойным лучшего применения занимаются прокачкой грудных мышц, но не уделяют внимания спине. Это приводит к тому, что одна группа мышц находится в гипертонусе, другая — совершенно не работает. Следствие этого — сутулость.

№7 Недооценка важности питания

Питание играет важную роль во всех видах тренировок. Не менее 50 процентов успеха зависит именно от приема пищи — своевременного и только тех продуктов, которые обеспечат хорошее питание мышц и не отложатся в виде жировых запасов. Например, можно сколь угодно долго, правильно и на совесть тренироваться, но если «забивать» на еду, то избавиться от целлюлита не получится. В среде бодибилдеров выражение: «пресс делается на кухне». Речь идет о том, что заветные кубики пресса появятся только в том случае, если атлет с умом строит свое меню, а не «заедает» тренировки большим количеством жирной, сладкой пищи.

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