О каких болезнях расскажет ваш язык

Оказывается, можно многое узнать о своем организме, просто показав самому себе язык перед зеркалом.

Цвет

Язык здорового человека красивого светло-розового цвета с незначительным количеством налета, который легко очищается специальной или обычной зубной щеткой. Если вы заметили, что цвет изменился, значит, пора насторожиться.

Бело-желтый налет, который не удаляется после чистки, свидетельствует о грибковой инфекции. Желтый цвет сообщает о проблемах с печенью и поджелудочной железой. При сером налете, вероятно, увеличивается вероятность, что ваш организм страдает от недостатка железа или обостряется хроническая язва. Коричневый цвет налета говорит о проблемах пищеварения и дефиците клетчатки. Красные пятна на белом фоне указывают на болезни дыхательной системы. А если весь язык глянцевого красного цвета, есть повод проверить работу печени.

Последите за своим питанием, больше ешьте овощей, зелени и фруктов, меньше жареного, сладкого и соленого. Если в течение трех дней цвет налета не изменится, значит, визит к врачу не стоит откладывать.

Размер

В зависимости от состояния организма меняться может не только цвет, но и размер языка.

Если язык кажется припухшим, это говорит о проблемах со щитовидной железой, увеличенные вены на языке сообщают о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. О нарушении работы поджелудочной железы и почек сообщат многочисленные борозды на языке.

Чистка языка

Стоматологи советуют чистить не только зубы, но и язык, так как на языке скапливается тот же налет, что и на зубах. Причем делать это можно той же зубной щеткой, не разоряясь на специальные. Если щеткой чистить не очень приятно, можно воспользоваться чайной ложкой. Просто прижмите ее поплотнее к языку и проведите от корня к кончику. После чего полость рта следует прополоскать. Так вы дольше сохраните дыхание свежим.