Тревожные сигналы тела, которые вы пропускаете

Организм регулярно предупреждает человека о возможной развивающейся проблеме, но не всегда такие сигналы о бедствии удается распознать. Многие недуги возможно предотвратить, если вовремя обратить внимание на эти, казалось бы, незначительные отклонения от нормы.

Ломкость ногтей

Недостаток в организме некоторых витаминов группы В приводит к чрезмерной ломкости ногтей, что является первым сигналом о проблемах. В более серьезных случаях человек страдает от нервных расстройств, желудочных заболеваний, а также от проблем с сердцем и, кроме того, кишечником. Чтобы исправить состояние, следует употреблять печень и включать в рацион зеленные овощи.

Сухая кожа

Нехватка витамина Е способна провоцировать сухость кожи, которая не исчезает даже при регулярном использовании кремов. Следствием этой проблемы может выступать преждевременное старение, сбой в обмене веществ, ухудшение запоминания информации и зрения. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо обогащать организм омега-3 и омега-6 жирными кислотами.

Кровоточащие десны

Чтобы избежать серьезных проблем с зубами и предотвратить развитие пародонтоза, следует обратиться к врачу сразу, после того, как человека стали беспокоить кровоточащие десна. Это может стать сигналом о нехватке витаминов С и РР, которые в достатке содержатся в абрикосах, цитрусовых, черешне, малине и смородине.

Мышцы

Если без причины человек ощущает, как сводит мышцы, следует не оставлять это без внимания, поскольку организм сигнализирует о недостатке калия и магния. Это создает угрозу для сердца, поэтому следует употреблять больше кураги или абрикос, также можно налегать на дыни или попросить у доктора витаминный комплекс.

Сладкое

Если такое угощение хочется практически всегда, у человека может наблюдаться нервное истощение, либо же это является следствием серьезного потрясения и стресса. Организму требуется глюкоза, и в этом случае нельзя его ограничивать, но выбирать для это здоровые продукты, например, черный шоколад и мед.

Пресное

Если вся еда стала казаться «слишком» во всех смыслах этого слова, например, пересоленной, излишне острой, сладкой или же кислой, это может являться признаком гастрита. Стоит на какое-то время отказаться от пищи с выраженным и резким вкусом, остановив внимание на диетическом питании. В частности, важно потреблять большие объемы обволакивающих желудок каш и супов-пюре.

Кислое

Если продолжительное время человек замечает, что ему хочется больше кислого, необходимо проверить здоровье печени. Чтобы восстановить этот орган следует есть больше фасоли, яиц, авокадо и разных видов капусты, а также включать в рацион чеснок и лук.]]>