Ещё
Тревожные сигналы тела, которые вы пропускаете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тревожные сигналы тела, которые вы пропускаете 

Anews 3 минуты назад
Фото: Anews
Организм регулярно предупреждает человека о возможной развивающейся проблеме, но не всегда такие сигналы о бедствии удается распознать. Многие недуги возможно предотвратить, если вовремя обратить внимание на эти, казалось бы, незначительные отклонения от нормы.

Ломкость ногтей

Недостаток в организме некоторых витаминов группы В приводит к чрезмерной ломкости ногтей, что является первым сигналом о проблемах. В более серьезных случаях человек страдает от нервных расстройств, желудочных заболеваний, а также от проблем с сердцем и, кроме того, кишечником. Чтобы исправить состояние, следует употреблять печень и включать в рацион зеленные овощи.

Сухая кожа

Нехватка витамина Е способна провоцировать сухость кожи, которая не исчезает даже при регулярном использовании кремов. Следствием этой проблемы может выступать преждевременное старение, сбой в обмене веществ, ухудшение запоминания информации и зрения. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо обогащать организм омега-3 и омега-6 жирными кислотами.

Кровоточащие десны

Чтобы избежать серьезных проблем с зубами и предотвратить развитие пародонтоза, следует обратиться к врачу сразу, после того, как человека стали беспокоить кровоточащие десна. Это может стать сигналом о нехватке витаминов С и РР, которые в достатке содержатся в абрикосах, цитрусовых, черешне, малине и смородине.

Мышцы

Если без причины человек ощущает, как сводит мышцы, следует не оставлять это без внимания, поскольку организм сигнализирует о недостатке калия и магния. Это создает угрозу для сердца, поэтому следует употреблять больше кураги или абрикос, также можно налегать на дыни или попросить у доктора витаминный комплекс.

Сладкое

Если такое угощение хочется практически всегда, у человека может наблюдаться нервное истощение, либо же это является следствием серьезного потрясения и стресса. Организму требуется глюкоза, и в этом случае нельзя его ограничивать, но выбирать для это здоровые продукты, например, черный шоколад и мед.

Пресное

Если вся еда стала казаться «слишком» во всех смыслах этого слова, например, пересоленной, излишне острой, сладкой или же кислой, это может являться признаком гастрита. Стоит на какое-то время отказаться от пищи с выраженным и резким вкусом, остановив внимание на диетическом питании. В частности, важно потреблять большие объемы обволакивающих желудок каш и супов-пюре.

Кислое

Если продолжительное время человек замечает, что ему хочется больше кислого, необходимо проверить здоровье печени. Чтобы восстановить этот орган следует есть больше фасоли, яиц, авокадо и разных видов капусты, а также включать в рацион чеснок и лук.]]>
Anews: последние новости
Откуда не ждали: почему нельзя готовить в алюминиевой фольге Не ешь обезжиренное. Главные ошибки в питании, мешающие похудеть Плохая хозяйка. Продукты, которым не место в холодильнике
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой10
Советские актрисы, которые не «продались» Западу
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны10
Орбакайте подозревают в ношении парика5
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве60
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение