Почему лишний вес возвращается?

К сожаления только 3-5% людей после самостоятельного похудения могут сохранить вес хотя бы на год. Оставшиеся 95-97% людей вновь возвращаются к своему прежнему весу, нередко даже набирают больше. В чем причина возвращения килограммов?

Резкое повышение калорийности рациона

Многие люди ссылаются на гормональный фон или генетическую предрасположенность, но самой распространенной причиной возвращения лишнего веса становится возвращение к сверхкалорийному рациону. Похудение при помощи диет сопровождается желанием есть все подряд, реализовав это желание, люди теряют достигнутый результат.

Уменьшение мышечной массы

Если суть похудения заключалась в соблюдении диеты с минимальным употреблением белка, то закономерным исходом является потеря не только жировых отложений, но и мышечной массы. Развитые мышцы нужны для увеличения расхода калорий, их уменьшение способствует увеличению лишнего веса. Жировые отложения появятся вновь, даже если вы будете придерживаться невысокой калорийности рациона.

Стрессовые ситуации

Вес может начать увеличиваться даже на правильном сбалансированном питании, причиной явления будут стрессы, точнее, привычка заедать их калорийной углеводной пищей. Голод, который человек испытывает во время стресса, является обманом, он вызван повышенной выработкой гормонов кортизола и инсулина, падением уровня глюкозы в крови.

Пробежки, йога и другие тренировки помогают избавиться от стресса, но при этом не становятся причиной появления лишних килограммов.

Потеря мотивации

Относится к тем людям, которые худели для достижения кратковременной цели, к примеру, влезть в платье или хорошо получиться на фотографиях из отпуска. Когда цель достигнута, человек теряет мотивацию, возвращается к прежнему образу жизни и начинает набирать килограммы. Мотивация на похудения должна быть долгосрочной, тогда она будет подстегивать до момента достижения цели и не позволит испортить результат неправильным поведением после.

Дефицит витаминов и минералов

Многие диеты снижают калорийность рациона в ущерб его сбалансированности, недостаток какого-либо элемента в питании приводит у его дефициту в организме. Сильно ощутим дефицит витаминов, которые нужны организму для контроля над чувством голода, к таким относятся витамины C и D. При недостатке цинка, хрома и магния люди часто страдают от неконтролируемого желание съесть что-то сладкое. Правильное похудение, достижение и сохранение результата возможны только при сбалансированном питании.

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