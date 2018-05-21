В12-дефицитная анемия: причины, симптомы и лечение

Чем опасен дефицит витамина B12 B12 — это водорастворимый витамин, необходимый для формирования клеток крови: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. В случае его нехватки возникает B12-дефицитная анемия. Эта патология сопровождается отклонениями в процессах кроветворения, способными вызвать патологические изменения в организме. Она проявляется серьезной нехваткой эритроцитов, нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Как правило, болезнь можно заподозрить по изменениям в анализах крови: это состояние характеризуется снижением уровня гемоглобина, увеличением объема эритроцитов из-за того, что витамин В12 поступает в организм в недостаточном количестве и/или быстро расходуется. Если не принять мер и не компенсировать недостаток, то патологический процесс провоцирует поражение костного мозга и захватывает нервные ткани, включая поражение головного мозга до уровня деменции. Если от дефицита В12 страдает кормящая мать, то, естественно, витамина не получит и ребенок — для него последствия могут быть очень выраженными. Самая очевидная причина — недостаточное его поступление в организм по причине сокращения потребления продуктов животного происхождения. Вегетарианцы, которые хоть и могут страдать из-за железодефицитной анемии на фоне отсутствия мяса в рационе, все-таки не сталкиваются с дефицитом В12, если позволяют себе молочные продукты и яйца. Сторонники строгой веганской диеты недополучают и железо, и витамин В12. Проблема в том, что традиционно анализ на уровень В12 не делается, обнаруженный железодефицит считается основной и единственной причиной анемии — все силы направляются на его устранение. В результате человек буквально живет на препаратах железа, а анемия сохраняется: ведь дефицит кроветворного витамина так и не устранен. Больше всего B12 содержится в сырах, яйцах, говяжьей печени, рыбе. Если есть генетическая предрасположенность к B12-дефицитной анемии, веганская диета строго противопоказана. Но даже если ее нет, люди, соблюдающие подобную диету, должны регулярно сдавать анализы и наблюдаться у врача. Даже если в первый год или два все в порядке, рано или поздно проблема все равно даст о себе знать. Первые признаки дефицита визуально чаще всего проявляются сухостью кожи и выпадением волос. К сожалению, даже при сбалансированном питании дефицит В12 может развиться из-за снижения абсорбции — например, после операций на желудке и кишечнике, при таких заболеваниях, как болезнь Крона и других, диффузно поражающих кишечник, при недостаточности экскреторной функции поджелудочной железы. К В12-дефицитной анемии могут приводить различные аутоимунные состояния (аутоимунный тиреоидит), прием лекарств, которые препятствуют абсорбции или стабильности витамина — к их числу относится, например, очень часто используемый в лечении диабета метформин и препараты, назначаемые при повышенной кислотности желудка (типа ранитидина). Поэтому при использовании этих препаратов, особенно в течение длительного времени, врачи назначают анализы для контроля уровня витамина В12 в крови. Как мы уже говорили, чаще всего поводом для подозрений становятся изменения в клиническом анализе крови, так что есть смысл сдавать его ежегодно. После сбора анамнеза и осмотра врач может назначить дополнительные анализы: общий анализ мочи и биохимический анализ крови. Биохимия крови имеет особое значение для диагностики: некоторые заболевания, например, B12-дефицитная анемия и железодефицитная анемия, имеют схожую симптоматику, однако они могут протекать как одновременно, так и абсолютно независимо друг от друга. Ключевую роль играют показания уровня в организме B12 и железа соответственно. При подозрении на снижение абсорбции могут назначить гастроскопию, колоноскопию, УЗИ органов брюшной полости. Лечение представляет собой доставку в организм дефицитного витамина искусственным путем. Чаще всего (особенно если причина дефицита заключается в плохой усвояемости) — инъекционно, то есть уколами. При снижении уровня гемоглобина ниже 70 г/л рекомендуется переливание эритроцитарной массы. Параллельно с компенсирующей терапией надо устранить причины, вызывающие В12-дефицитную анемию: поддерживать нужный уровень витамина в рационе (рыба, яйца, сыры, печень), вылечить желудочно-кишечные заболевания… Болезнь поддается лечению только при строгом соблюдении всех рекомендаций лечащего врача. Прогноз в большинстве случаев благоприятный, но важную роль играет ранняя диагностика и своевременное начало лечения. Фото: Shutterstock