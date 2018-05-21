Чего нужно избегать до и после пластики

Опытные пластические хирурги из США рассказали о вещах, которые нужно избегать как до, так и после пластических операций. Только в этом случае их результативность будет высокой и соответствующей ожиданиям пациентов. Источники никотина. Воздействие никотина на организм необходимо избегать как до, так и после пластической хирургии. Если вы курите сигареты или вдыхаете пар посредством электронных гаджетов, содержащих никотин, то тем самым подвергаете себя опасности. Дело в том, что никотин подрывает натуральные заживляющие силы организма. Он может негативно воздействовать на иммунную систему и сужать кровеносные сосуды, что приведет к смерти тканей, а также повысит уязвимость перед серьезными инфекциями. Необходимо воздерживаться даже от продуктов, которые используются для отказа от курения, включая пластыри и жевательные резинки с никотином. Все они могут вызывать осложнения после пластических операций в деле заживления ран. Источники пищи. Существуют определенные напитки, которые не рекомендуется употреблять после операции. А вот воду необходимо пить в больших количествах, как до, так и после хирургического вмешательства. Откажитесь от всех напитков с алкоголем за одну неделю до операции и в течение недели после. Это касается и красного вина, из-за которого увеличивается объём синяков на теле. Зелёный чай является хорошим антиоксидантом, но он увеличивает артериальное давление, ритм сердцебиения и негативно влияет на работу лекарств для анестезии, поэтому от него тоже надо отказаться за две недели до и в течении двух недель после операции. Ограничьте употребление кофе, поскольку кофеин сужает кровеносные сосуды, также увеличивая артериальное давление и ритм сердца. Избегайте фруктов и овощей с большим количеством волокон, поскольку, чем меньше пищи находится у вас в пищеварительной системе перед операцией, тем лучше. Пищевые добавки. Определённое количество минералов и витаминов негативно влияет на процессы восстановления. Откажитесь на время от употребления витамина Е, который является антикоагулянтом, который опасен после операций. Многие мультивитамины содержат этот витамин. Пищевые добавки с рыбьим жиром увеличивают образование синяков и кровотечений. Вообще не употребляете никаких лекарств до и после пластических операций без консультации с вашим хирургом. Это касается даже таких простых таблеток, как аспирин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)