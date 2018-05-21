Желанный силуэт: как уменьшить объем талии

Понятия о женской красоте в разные времена очень сильно отличались, но узкая талия всегда была в моде. Ее утягивали корсетами, подчеркивали при помощи специального силуэта платья. Сегодня, когда корсеты и кринолины ушли в прошлое, в арсенале борьбы за тонкую талию остались только специальные упражнения и пластические операции.

Диета, обруч и косые мышцы живота

Все исследования на тему талии показывают, что намного важнее добиться не столько «осиной» талии, сколько правильного и наиболее привлекательного соотношения объема талии и бедер, которое равно 1 к 0,7. Именно такая фигура заставляет мужчин мечтательно оборачиваться вам вслед. Худышкой при этом быть совсем не обязательно, упомянутое соотношение вполне достижимо и для тех, кто не обладает худощавым телосложением. Первое, что надо сделать тем, кто мечтает о тонкой талии — скорректировать рацион питания. Меньше мучного, сладкого и никаких сладких газированных напитков! Больше клетчатки, цельных злаков, а за 15—20 минут до приема пищи хорошо съедать по половинке грейпфрута. Два литра чистой воды в день — аксиома для всех, кто жаждет стройности.

Если говорить об упражнениях для талии, то первым на ум приходит обруч. Это, пожалуй, самое простое, доступное всем упражнение, однако, как говорят специалисты, не самое эффективное. Намного более действенными оказываются различные варианты косых скручиваний. При наличии лишнего веса и «боков», не стоит пренебрегать кардиотренировками, которые помогут сжечь излишки жира. Добавьте в свое недельное расписание два часа в бассейне, и вы двумя ногами встанете на дорогу, ведущую вас к красивому и здоровому телу.

Раз — и готово!

Если нет большого желания менять привычный рацион или стиль жизни, или если похудеть нужно срочно, можно прибегнуть к услугам пластической хирургии. Наиболее популярные методы, которые помогают приобрести красивую фигуру — это липосакция и липоскульптура. В случае липосакции лишний жир просто удаляют из проблемных мест, при липоскульптуре откаченный жир пересаживают туда, где он нужнее (чаще всего — в область ягодиц или груди). Оба способа не подходят тем девушкам, которые не имеют красивых пропорций тела не из-за лишнего подкожно-жирового слоя, а в силу особенностей строения тела: тяжелые кости, средний или низкий рост, короткая и широкая (гиперстеничная) грудная клетка. Никакими упражнениями и липосакциями тонкой талии в этом случае не добиться. Однако выход есть и из этого положения.

В последние годы набирает все большую популярность операция полного или частичного удаления 11 и 12 пар ребер для формирования узкой талии. К такой операции часто прибегают поп-звезды (и не только девушки). Например, бразильский Кен Родриго Алвес, известный тем, что сделал 58 пластических операций, свою талию уменьшил именно таким образом.

Однако многие специалисты с осторожностью относятся к такой возможности. Дело в том, что нижняя пара ребер служит для защиты внутренних органов, смягчает удары и предохраняет от повреждений, и если их удалить, почки, селезенка, печень останутся без естественной защиты. К минусам можно отнести и достаточно долгий и болезненный реабилитационный период.

Альтернативу операции удаления ребер придумал пластический хирург из Владикавказа Казбек Кудзаев. Суть его методики в том, что ребра не удаляется полностью, а надламывается, благодаря чему меняется форма нижних ребер, за счет чего и формируется узкая талия. После операции необходимо носить корсет с ремнем в течении 2 месяцев, до сращения ребер в более эстетичном положении. Такая операция менее травматична, лучше переносится, но при этом позволяет достичь заветной цели — красивой пропорции талии и бедер.