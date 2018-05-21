Женщины, заморозившие яйцеклетки, жалеют об этом

Почти половина женщин сожалеет о заморозке своих яйцеклеток, которая была сделана из-за желания сосредоточиться на карьере. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами из Университета Калифорнии в Сан-Франциско.

С каждым годом количество представительниц прекрасного пола, решившихся на заморозку яйцеклеток, постоянно растет. Однако далеко не все женщины довольны принятым решением. Опрос показал, что почти 50% тех, кто прошёл через эту процедуру ради желания вначале сосредоточиться на развитии карьеры, впоследствии сожалеют о сделанном.

Каждая шестая женщина выражает очень сильное сожаление, а около 50% испытывают больше беспокойства, чем удовлетворения по поводу принятого решения. Авторы этого опроса признаются, что были удивлены полученными результатами. Они не могут объясняться только недостатком поддержки или профессиональных консультаций со стороны экспертов, поскольку 70% участников опроса заявили, что необходимая поддержка со стороны близких у них была.

Причиной таких результатов не может быть и низкое качество оказываемых услуг, поскольку ни одна из принявших участие в опросе женщин не лишилась замороженных яйцеклеток. Судя по всему, женщины просто боятся, что, несмотря на заморозку яйцеклеток, у них всё равно в будущем не получится зачать ребенка естественным образом. Р езультаты опроса показывают, что заморозка яйцеклеток является чем-то большим, чем стандартной страховкой для женщин, которые хотят преуспеть в профессии. В опросе приняли участие пациентки, которые прошли через эту процедуру в период с 2013 по 2016 годы. Авторы опросы не уточняли, почему именно женщины выражают сожаления по поводу заморозки яйцеклеток. При этом все принявшие участие в опросе прошли через эту процедуру не по медицинским причинам.