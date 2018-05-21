Море зовет: 10 важных вопросов по уходу за собой в летний период

1. Какие процедуры следует сделать перед отпуском? — Я рекомендовала бы сделать чистку и за 5—7 дней до вылета биоревитализацию или клеточное омоложение, так как на море кожа будет подвергаться солнечному излучению, воздействию соленой воды и, как следствие, терять влагу, поэтому ее нужно напитать заранее.

2. Как продолжать ухаживать за собой на море? — Если вы склонны к гиперпегментации или у вас есть шрамы или ссадины, то их нужно защищать солцезащитными средствами не менее 50. Плюс я бы рекомендовала использовать ночные маски, которые вы наносите вечером и смываете только утром. Они прекрасно увлажняют кожу. Вообще неплохо было бы умываться после того, как вы искупаетесь в море — для того чтобы соленая вода не пересушивала кожу.

3. Действительно ли морская вода оздоравливает кожу? — Морская вода действительно кожу оздоравливает, но бывают такие случаи, когда у людей очень серьезные аллергические реакции на такой высокий уровень соли. Хотя лично я глубоко убеждена, что находясь на море, нужно как можно чаще увлажнять кожу морской водой — кожа становится качественно другой. 4. Как готовить кожу к загару и как не обгореть на солнце? — По приезду на курорт средства должны быть с уровнем защиты 50 или 30 spf, далее вы можете оставить 20 или 15.

5. Правда ли, что солнцезащитный крем для лица отличается от солнцезащитного крема для тела? — Крем для лица и для тела различаются и по текстуре, и по насыщенности. Кожа лица более чувствительная, тонкая. Защищать нужно, с одной стороны, сильнее, с другой — не должно быть пленки. Вы можете единожды воспользоваться кремом для тела, используя для лица, но системно я бы рекомендовала разделять зоны, которые указаны на флаконе.

6. Какую эпиляцию предпочесть?

— Если выбираете восковую, то за 2—3 дня, а вот фотоэпиляцию перед отпуском делать не надо.

7. Как полюбить себя, если не успела похудеть к лету? — Можно же похудеть летом! А любить себя нужно всегда — вне зависимости от того, толстая ты или худая. Худеть нужно не к лету, а поддерживать себя круглогодично, ведь сброшенные кило быстро возвращаются. Если же вы регулярно правильно питаетесь, то и вопрос о том, как похудеть к лету, у вас не возникнет. Питаться надо правильно системно, а не эпизодично.

8. Что положить в чемодан, собираясь к морю? — Все зависит от вас, но точно — минимальный набор из аптечки. Также солнцезащитное средство, средство после загара, шампунь для восстановления кожи головы и структуры волос после моря.

9. Каков ваш отпускной must-have? — Солнцезащитное средство и увлажняющий крем, а также отсутствие wi-fi.

10. Какие процедуры для тела стоит сделать сразу по прилету из отпуска? — Когда вы только прилетели с моря, делать вообще ничего не надо, нужно наслаждаться собственным загаром. А по прошествии времени — пройти увлажняющие процедуры, чтобы подсушенную солнцем и водичкой кожу обогатить, насытить и сделать еще более привлекательной.