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В Барнауле у 7 человек выявили рак кожи в ходе бесплатного обследования
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В Барнауле у 7 человек выявили рак кожи в ходе бесплатного обследования 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Рак кожи обнаружили в ходе бесплатного обследования у семи жителей Алтайского края.
Министерство здравоохранения опубликовало результаты обследования граждан, которое проходило 19 мая в онкодиспансере «Надежда».
Всего в акции приняли участие 424 человека. Рак кожи подтвердили у 7 пациентов, состояние предрака кожи обнаружено у 31 человека. При обследовании мужчин на предмет онкопатологий 112 пациентов отправлены на дообследование. У них выявили хронический простатит и доброкачественные образования. У 9 человек подозревают рак предстательной железы, у одного человека подтвердили рак почки.
По словам главного врача краевого онкоцентра Игоря Вихлянова, меланома — одно из самых распространенных видов рака кожи, а «рак предстательной железы является одной из основных причин смертности мужского населения в трудоспособном возрасте».
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