В Барнауле у 7 человек выявили рак кожи в ходе бесплатного обследования

Рак кожи обнаружили в ходе бесплатного обследования у семи жителей Алтайского края.

Министерство здравоохранения опубликовало результаты обследования граждан, которое проходило 19 мая в онкодиспансере «Надежда».

Всего в акции приняли участие 424 человека. Рак кожи подтвердили у 7 пациентов, состояние предрака кожи обнаружено у 31 человека. При обследовании мужчин на предмет онкопатологий 112 пациентов отправлены на дообследование. У них выявили хронический простатит и доброкачественные образования. У 9 человек подозревают рак предстательной железы, у одного человека подтвердили рак почки.

По словам главного врача краевого онкоцентра Игоря Вихлянова, меланома — одно из самых распространенных видов рака кожи, а «рак предстательной железы является одной из основных причин смертности мужского населения в трудоспособном возрасте».