Самые опасные мочегонные средства

В 1992 году мир потрясла смерть профессионального бодибилдера Мохаммеда Беназиза, который скончался сразу после соревнований. Патологоанатомы сделали заключение — смерть от обезвоживания. Чуть раньше, в 1988 году, бодибилдер Альберт Беклес едва выжил от серьезного обезвоживания. То же произошло с культуристом Арнольдом Классиком в 1994 году. Все три случая объединяет одно — пострадавшие принимали диуретики.

Диуретики, или мочегонные средства, после их открытия спасли мир от множества болезней, связанных с отечностью, ведущей к летальному исходу. Сегодня эти препараты приобрели настолько широкое распространение, что их употребляют не только в качестве лекарства от болезней, но и как средство для похудения или выведения лишней жидкости из организма, как, к примеру, культуристы или бодибилдеры. Между тем, даже лучшие мочегонные средства имеют негативный эффект.

В зависимости от воздействия на организм диуретики делятся на несколько групп, таких как ингибиторы карбоангидразы — представлены лекарственными препаратами типа ацетазоламида, дихлорфенамида; петлевые диуретики — фуросемид, этакриновая кислота; тиазиды — индапамид, метолазон; антагонисты АДГ — демеклоциклин, соли лития и еще несколько групп.

По мнению специалистов Российской ассоциации урологов, механизм действия мочегонных средств подобен воздействию химического оружия: поражение происходит на клеточном уровне.

Убедительным доказательством этому является такое средство, как фуросемид. На сегодня это наиболее распространенный из диуретиков, наиболее востребованный в бодибилдинге и самый опасный фармакологический препарат в сравнении даже с анаболиками и стероидами. Именно он повинен в большинстве летальных исходов у профессиональных «накачивальщиков мышц».

Это средство может за сутки вывести столько жидкости из организма, что он потеряет в весе от двух до трех килограммов. Однако расплатой за это станут заболевания почек, печени, сердца.

Каким образом мочегонные воздействуют, к примеру, на сердце? В состав сердечной мышцы входят калий, кальций, магний. Эти минералы помогают проводить нервные импульсы и сокращать мышечные клетки. Мочегонные вместе с жидкостью выводят огромное количество полезных веществ, включая минералы. Нехватка последних нарушает проводимость импульсов и способность клеток сокращаться, что вызывает остановку сердца.

Некоторые заболевания, например, опухоли, провоцируют в организме образование АДГ–пептидов — именно они задерживают в организме воду. В таком случае врачи назначают препараты группы антагонисты АДГ. Это сравнительно новые лекарственные средства, эффективность которых еще только изучается. Однако врачи уже предупреждают: они увеличивают вероятность возникновения почечной недостаточности, нефрогенного несахарного диабета, лейкоцитоза. Они же негативно воздействуют на работу щитовидной железы.

Американское общество урологов особое внимание обратило на тиазиды — новое поколение диуретиков. Они избавлены от многих побочных эффектов, которые свойственны предшествующим препаратам. В то же время тиазиды выводят огромное количество калия и кальция и тем самым приводят к гипокалиемии и гипонатриемии. Исследования ученых США показали: препараты тиазидной группы увеличивают уровень холестерина, что приводит к развитию атеросклероза, и способны вызвать импотению.

Не стоит расслабляться тем, кто в качестве диуретиков использует дары природы: овощи, фрукты, травы. Это хоть и натуральные препараты, однако они все равно мочегонные, а значит, не лишены и всех негативных побочных эффектов.

Чаще всего в качестве мочегонного используют арбуз. Он якобы и организм очищает, и от лишнего веса при этом избавляет. Главный вред арбуза в том, что сегодня найти экологически чистую ягоду практически невозможно. Тонны удобрений, способствующих быстрому росту и созреванию арбуза, сделали его ядовитым.

Согласно исследованиям специалистов Роспотребнадзора , в сезон количество арбузов с опасным превышением концентрации натрия в некоторых случаях может достигать 100 процентов. Лакомство такой ягодой нередко оборачивается рвотой, болями в желудке, головной болью, сонливостью и даже нарушением координации движений.

Отлично выводит жидкость из организма ананас. И практически безвреден — при условии, что вы не гипотоник и не страдаете от пониженной свертываемости крови.

Существует мнение, что такой диуретик, как петрушка можно употреблять неограниченно. Но именно превышение дозы петрушки в 50 грамм в сутки вызывает очень сильную головную боль, тошноту, кровяной стул. В отдельных случаях дело заканчивается резким снижением веса и судорогами.

К нежелательным последствиям может привести и такое натуральное мочегонное, как зеленый чай. Американские ученые провели целый ряд исследований, чтобы выявить действие зеленого чая на организм. Согласно их выводам, бесконтрольное употребление этого напитка способствует накапливанию в организме полифенола. Если в организме концентрация этого вещества намного превышает норму, оно начинает разрушать организм, негативно воздействуя на внутренние органы.

Не стоит увлекаться и клюквенным соком. Он хорошо выводит жидкость, но, употребляя его в больших количествах, нужно опасаться отложения оксалатов — они входят в состав камней, извлекаемых из почек.

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