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5 основных ошибок при выборе трусов
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5 основных ошибок при выборе трусов 

Умная 35 минут назад
Фото: Умная
Мы все знаем, что ношение одной пары трусов два дня подряд — это плохая идея. Но существует множество других ошибок, которые вполне вероятны, когда речь заходит о нижнем белье.

1. Стринги — не лучшая идея

Как минимум, на повседневной основе. Стринги — это весьма сексуальное белье, но подумайте — откуда и куда соскальзывает та самая тонкая «ниточка», когда вы присаживаетесь в стрингах? Именно на этом небольшом кусочке ткани с одной части тела может переноситься кишечная палочка. Вполне безвредная, если она находится там, где должна размножаться и расти (скажем прямо, в анусе), но способная привести к неприятным последствиям при попадании во влагалище. Чтобы избежать такой ситуации, постарайтесь не спать в стрингах и чередуйте их с «полноразмерными» трусами.

2. Выбирайте натуральные ткани

Да, «сексуальное белье» обычно представляется чем-то состоящим из сплошных кружев, но постарайтесь приберечь их для особых случаев. Для ежедневного ношения лучше подойдет простая хлопковая модель, в которой кожа не будет преть, а значит — не будет создавать болезнетворную среду.

3. Меняйте трусы после занятий спортом

Если запасной пары белья еще нет в вашем списке того, что нужно взять с собой в зал — добавьте ее туда. Бактерии наиболее активно размножаются в теплой, влажной и темной среде. И белье, пропитанное потом, идеально подходит под это описание.

4. Стирайте трусы отдельно от остальной одежды и с гипоаллергенными средствами

Вагина и влагалище — очень нежные и чувствительные части тела. И пускай любимый порошок придает аромат горных вершин вашим платьям и рубашкам, эти же ароматизаторы могут вызвать раздражение и аллергию чувствительной кожи.

5. Выбирайте белье по размеру

Если трусы оставляют красные следы на коже, это не только неприятно и больно, но и подвергает вас риску инфекций и раздражений. Это приводит к созданию все той же, идеальной для развития бактерий среды.
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