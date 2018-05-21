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Женщина умерла дважды — и стала бодибилдером
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Женщина умерла дважды — и стала бодибилдером 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Саманта с коллегой по соревнованиям / @the_hearty_lifter_fitness
Саманте Галлиер 27 лет, она замужем и ежегодно участвует в соревнованиях культуристов и бодибилдеров. В детстве она была излишне худой, ее это бесило, и она не знала, как набрать вес, пока однажды, уже во взрослом возрасте, не пошла в спортзал. Теперь она ходит на тренировки по 4–5 дней в неделю и может тягать по 70 кг за раз.
Все бы ничего, вот только в школьные годы в графе оценок по физкультуре у девушки неизменно стояло «ОСВ», то есть «освобождена».
Instagram Саманты Галльер
Саманта родилась с врожденным пороком сердца, кроме того, у нее сужение аорты, сужение легочной вены и неисправный сердечный клапан. Поэтому, если частота ее сердечных сокращений во время тренировки или же просто во время какого-нибудь волнительного события достигнет 155 ударов в секунду, она может умереть. И это будет уже третья ее смерть.
В своей жизни Галлиер перенесла четыре операции на открытом сердце. Две из них окончились клинической смертью — и оба раза вернуть Саманту к жизни удавалось лишь спустя две минуты.
Но все это не помешало девушке без особого внимания отнестись к запретам на спорт от врачей — ей нравятся культуризм и бодибилдинг и тот факт, что она может контролировать свое тело.
Instagram Саманты Галльер
Поэтому Саманта очень тщательно следит за своим пульсом во время тренировок, но планирует и дальше шлифовать рельефы тела, даже если во имя красоты ей придется умереть. Играет со смертью она уже на протяжении пяти лет, и врачи утверждают, что это настоящее чудо.
Женский форум
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