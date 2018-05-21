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От этих частей тела пора избавляться
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Сын Шукшиной: "Хочу, чтобы этот ребенок сдох!"

От этих частей тела пора избавляться 

Рамблер 2 часа назад
Готовы ли вы отказаться от какой-либо части тела? Вряд ли. А вот учёные считают, что у нас есть части тела и органы, которые нам не нужны. Возможно, они спустя несколько столетий даже исчезнут. Вы догадываетесь, о чём речь?
1. Копчик. Наши очень дальние предки имели хвост, чтобы удерживаться на ветках. Эволюционируя, человек хвост утерял, а вот копчик, нижний отдел позвоночника, остался.
2. Волосы на теле. Изначально волосяной покров защищал тело от перегревания и переохлаждения, но теперь, когда есть одежда для любого времени года, волосы на теле нам совсем не нужны.
3. Носовые пазухи. Одна из версий того, зачем вообще они нужны, говорит, что благодаря заполненным воздухом носовым пазухам обоняние становится более острым. Для древних людей оно было необходимо, но сейчас в остром нюхе нужды нет.
4. Зубы мудрости. Обычно они начинают рост во взрослом возрасте и доставляют серьёзный дискомфорт. Древним людям они требовались для пережёвывания твёрдой пищи, но сейчас рацион человека изменился, поэтому зубы мудрости — рудимент.
Женский форум
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