Время плакать и чихать. Как помочь себе при аллергии

О том, как бороться с заболеванием и к чему готовиться этими весной и летом рассказала врач иммунолог-аллерголог Вероника Калинкина из Ханты-Мансийска.

Не ходи, аллергик, летом погулять

Екатерина Резанова, АиФ-Югра : Что такое аллергия и как ее не спутать с другими заболеваниями?

Вероника Калинкина: При аллергии иммунная система по-особенному настроена относительно определенного вещества. Обязательно в истинной аллергии будет иммунопатология, это иммунный ответ на какое-то вещество, точно так же, как, например, организм борется с микроорганизмами. В данном случае антигеном выступают различные вещества (от пыльцы до пищевых продуктов), на которые иммунный ответ гиперактивен.

Специалисты выделяют пищевую аллергию, аллергию дыхательных путей — аллергический ринит, бронхиальную астму, которые вызывают аллергены пыльцы, домашней пыли, плесени, шерсти животных, аллергию на лекарственные препараты и химические вещества. Проявления аллергии разнообразные — насморк, чихание, кашель, одышка, зуд, отеки, крапивница.

— Какие аллергические реакции могут проявляться весной?

— В нашей климатической зоне период пыления начинается в конце мая — начале июня. В этот сезон пылят береза, ольха, лещина, им на смену в конце июня — июле приходят злаковые травы (ежа, лисохвост, мятлик), в августе пылят сорные травы (лебеда, крапива).

— Почти все эти растения — повсеместны. Как защититься от их пыльцы?

— Когда цветет актуальное для человека растение, лучше избегать прогулок в ветрено-сухую погоду, когда в воздухе — большая концентрация пыльцы, а из дома выходить только в медицинской маске. Имеются различные барьерные средства — фильтры для носа, специальные спреи, обволакивающие слизистую носа, которые ограничивают попадание аллергена в организм.

При этом нужно чаще промывать нос от скопившихся аллергенов, а для дома приобрести очиститель воздуха, на окно крепить четырехслойную влажную марлю, которая ограничит проникновение пыльцы. Если человек знает, что в период цветения у него будет аллергическая реакция, то обратиться к аллергологу нужно заблаговременно, оптимально за 3-4 месяца до начала сезона, когда есть возможность начать курс лечения специфической терапией. При возможности, в период цветения уехать в другой климатический пояс.

Если не от мамы, то от помидора

— Какие пищевые аллергены выявляют чаще всего? Что не стоит употреблять в пищу?

-Люди с пищевой аллергией — не редкость. Ее развитие, чаще всего, провоцируют различные продукты питания — молоко, яйца, рыба, курица, пшеница, орехи, грибы и многое другое. Кроме того, пищевую аллергию могут вызвать химические вещества и лекарственные препараты. Часто имеет место псевдоаллергия, например, при переедании цитрусов. Поэтому не стоит злоупотреблять такими продуктами как киви, банан, клубника, шоколад, вино, сыр, копчености, консервные продукты. Эффективный способ борьбы с пищевой аллергией — соблюдение специальной диеты.

— Бывает ли так, что у родителей никогда не было аллергии, а у ребенка вдруг на что-то появилась?

— Да, бывает такое, и в последнее время все чаще. Преимущественно, конечно, имеется наследственная предрасположенность, выяснить это помогает тщательный сбор анамнеза. Но большую роль в развитии аллергии без наследственной связи играют внешние факторы — это загрязнение окружающей среды, тяжелые металлы в воздухе, в почве и воде, попадающие в пищу, а также лекарственные препараты (химические препараты, гормоны, факторы роста и антибиотики), которые используют в выращивании продуктов растительного и животного происхождения.

— Есть ли прописанные правила, которые должен соблюдать любой аллергик? Может, например, человек с пищевой аллергией заводить домашних животных? Будет ли у него предрасположенность и к другим видам аллергии?

— У одного пациента может быть одновременно и пищевая, и респираторная аллергия. При этом не обязательно, что у пациента с пищевой аллергией будет реакция на шерсть животных. Поэтому, если нет клинических проявлений и лабораторных доказательств респираторной аллергии, пищевая аллергия не является показанием к избавлению от питомцев. Но, прежде чем впервые завести четвероного друга, надо убедиться, что у членов семьи нет предрасположенности к аллергии на шерсть животных.

Не занимайтесь самолечением!

— Во что могут вылиться аллергические реакции, если вовремя не обратиться к специалисту?

— Если человек не занимается своим здоровьем, то с возрастом круг сенсибилизации (повышение чувствительности к аллергенам) может расширяться. В более чем 50% случаев аллергический ринит, при отсутствии адекватной терапии, переходит в бронхиальную астму. При злоупотреблении продуктами, которые вызвали обычный зуд или крапивницу, может возникнуть и отек Квинке, в том числе и жизнеугрожаемый — отек гортани с удушьем.

— Часто в вашей практике бывают такие случаи?

— Сегодня более 5% жителей региона состоят на диспансерном учете с аллергическими заболеваниями. Но по факту таких больных гораздо больше. Многие лечатся самостоятельно, используя антигистаминные и сосудосуживающие препараты. В моей практике часто встречаются пациенты, которые на протяжении более 20 лет, страдая аллергическим ринитом, не идут к врачам, а за медицинской помощью обращаются уже с тяжелыми осложнениями. Этого можно избежать, а на ранних стадиях даже полностью избавиться от заболевания, если вовремя обратиться к специалисту.