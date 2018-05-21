Незапятнанная репутация: как правильно бороться с пигментными пятнами

От чего образуются пигментные пятна?

Причин масса. На волне всеобщей истерии по поводу вреда UV-лучей чаще всего упоминаются затяжные солнечные ванны. Но если бы все было так однозначно! Увы, можно, образно говоря, жить в подвале, но принимать противозачаточные пилюли и заработать пигментацию. Или пропить курс антибиотиков (особенно коварны в этом смысле препараты тетрациклинового ряда). Или пережить сильный стресс. Или страдать от глистов (да-да, паразиты дают о себе знать темными пятнами вокруг рта).

Среди прочих возможных причин — беременность и вообще всякое нарушение гормонального фона, злоупотребление некоторыми косметологическими процедурами или неграмотное их проведение, заболевания внутренних органов, например, желудочно-кишечного тракта, повышенная радиация и даже дефицит витамина B12.

Различаются ли пигментные пятна?

Их множество, начиная от веснушек и родинок (как правило, вызванных генетическими факторами) до пятен с неудобоваримыми названиями вроде хлоазмы, лентиго, ветилиго (лишенных всякого пигмента) и даже блуждающего невуса (этот самый невус имеет гнусную привычку менять место дислокации). Вряд ли человеку без специального образования удастся провести самостоятельную диагностику. А вот опытный врач сможет определить тип пятна по его виду или, если необходимо, использовать более глубокие методы исследований. Знать, что именно за пятно вас беспокоит, необходимо, чтобы определиться с механизмом лечения.

Зависит ли пигментация от возраста?

Не совсем. Иногда у молоденьких девушек гиперпигментация возникает после коррекции угревой сыпи. Но в целом пигментные пятна становятся более заметны с возрастом. Частично причина в том, что с возрастом наша кожа теряет клетки, отвечающие за пигментацию кожи, становится тоньше и светлее, и на этом фоне пятна более заметны.

Есть и еще одно объяснение возрастного фактора. При высоком иммунном статусе кожа сама отлично сопротивляется агрессии и ровно распределяет пигмент. Но начиная с тридцати лет ослабевают все системы организма, в том числе и иммунная защита кожи. Поэтому в случае солнечной атаки наши клетки-защитники, названные в честь открывшего их ученого Лангенхарца, все чаще «прячут голову в песок», как страусы, то есть перемещаются вглубь кожи, на базальную мембрану. И эпидермис оказывается безоружным перед UV-лучами.

Женщины с каким типом кожи наиболее предрасположены к пигментным пятнам? Как ни странно, дамы с более темной кожей. Объясняется это просто: сам по себе меланин является ответной реакцией кожи на излучение, и более темная кожа вырабатывает его активнее. А уже потом, в случае сбоев в организме, происходит перераспределение меланина, и возникают пятна. У женщин со светлой кожей пятна в целом проступают реже. Есть и еще одна версия. Так, дерматологи выяснили, что пигментации более подвержены люди с III или IV типами кожи. У обладательниц третьего типа кожа достаточно жирная не только в Т-зоне, но и на щеках, морщины появляются реже, зато есть склонность к появлению прыщей. А кожа четвертого типа плотная и толстая, жирная на всем лице, подвержена прыщам и воспалениям. Она легко и быстро загорает или становится гиперпигментированной. На очень светлой или на очень темной коже пигментные пятна, как правило, не появляются.

Действительно ли эффективны народные средства?

До сих пор многие женщины отчаянно изводят пятна соком лимона или огурца. Специалисты считают, что в народных средствах, испытанных еще нашими бабушками, безусловно, есть польза. Но с оговорками: согласитесь, за последние десятилетия климат сильно изменился: солнце стало «злее», озоновый слой — тоньше. Плюс поменялась география отдыха: если раньше пределом мечтаний туриста был Крым, то сегодня едут в Африку, Азию, причем редко задумываются над тем, позволяет ли тип кожи совершать подобные вояжи. Учитывая это, в современные депигментирующие средства обязательно добавляют антиоксиданты — вещества, которые противостоят агрессивным факторам окружающей среды. Ни лимон, ни огурец этими свойствами не обладают.

Что эффективнее — домашние косметические средства или салонные процедуры?

Конечно, процедуры типа пилинга, фотодеструкции, лазерной дермабразии удаляют пятна более эффективно. Но, во-первых, эти процедуры травмоопасны, во-вторых, никто не гарантирует, что пятна не появятся снова. Невозможно ведь всю жизнь делать гликолевый пилинг. В качестве поддерживающей терапии домашние депигментирующие средства прекрасно действуют. Но в этом вопросе излишняя самостоятельность неуместна. Прежде чем покупать то или иное средство, лучше проконсультироваться со специалистом.

Можно ли отбеливать кожу во время беременности?

В принципе, нежелательно. В препараты для домашнего использования нередко добавляют ртуть — раньше десятипроцентную, сегодня, как правило, трехпроцентную, но тоже небезопасную для плода. Попытайтесь замаскировать пятна тональными средствами.

Можно ли навсегда распрощаться с пигментными пятнами?

Даже если проведенное лечение дало отличные результаты, ни один добросовестный врач не даст вам гарантию, что пятна при попадании на солнце не возникнут вновь. Остерегайтесь слишком словоохотливых специалистов!

Какие салонные методики борьбы с пятнами на сегодня самые эффективные?

Их несколько, но сразу предупреждаем: подобные процедуры — палка о двух концах. С одной стороны, и химический пилинг, и лазерная дермабразия эффективно борются с пятнами. С другой стороны, они удаляют верхний слой клеток, молодая тонкая кожа лишается естественной защиты от солнца, и велика вероятность возникновения новых пятен. Поэтому так важно следовать всем правилам постухода — не подвергать кожу воздействию лучей, использовать специальные средства. Поэтому самое главное в вопросе выбора лечения — не бежать за модой, не делать процедуру только потому, что ее уже попробовала ваша подруга. Найдите врача, которому доверяете, внимательно выслушайте преимущества того или иного метода, в зависимости от особенностей вашей кожи вместе выработайте тактику лечения.

Методы борьбы с пигментными пятнцами

Фотодеструкция

Одна из самых эффективных и безопасных процедур, если речь идет о пятнах, проявляющихся на солнце. Выполняется тем же самым аппаратом, что фотоэпиляция и фотоомоложение, но лампы и длина волны другие. На кожу воздействует высокочастотный импульс света, разрушающий пигмент. В аппарат встроена система охлаждения, чтобы исключить возможность ожогов. Необходимо сделать 3—4 процедуры с интервалом в три недели.

Противопоказания: беременность, диабет, онкологические заболевания, загар.

Фотомезотерапия

Метод, сочетающий фотодеструкцию и мезотерапию. На кожу наносится мезотерапевтический коктейль и накладывается сапфировое стекло, защищающее от травм. Затем на стекло подаются световые импульсы, благодаря которым лечебный коктейль проникает глубоко в кожу. Перед процедурой рекомендуется сделать гликолевый пилинг. Устойчивый результат опять-таки появится после нескольких процедур.

Противопоказания: те же, что и при фотодеструкции.

Лазерная дермабразия

Не путать с механической дермабразией, которая на сегодняшний день безнадежно устарела (что, кстати, не мешает многим столичным клиникам ее активно продвигать). При механической процедуре верхние слои кожи сошлифовываются с помощью диска. И, увы, подчас неравномерно. Лазер действует куда более щадяще в первую очередь потому, что проникает на контролируемую глубину, измеряемую в микронах, и не «срезает» лишнего. Лазерный луч испаряет тонкие слои кожи (толщиной примерно с лист бумаги), бережно разглаживает поверхность, стимулирует активность клеток и синтез волокон коллагена и эластина. Но все же и после этой процедуры не удастся моментально войти в привычный ритм жизни: в течение двух недель на кожу наносится специальный состав, а ограничения в нанесении макияжа снимаются только спустя три недели.

Противопоказания: воспалительные процессы на коже, загар.

Химический пилинг

С неглубокими «молодыми» пятнами неплохо борется поверхностный пилинг — он отшелушивает верхние слои эпидермиса. Пятна поглубже требуют пилинга срединного, и период восстановления с ним длиннее — от 5—7 дней. После поверхностной процедуры возможно легкое жжение, припухлость, покраснения, а вот срединная чревата сначала припухлостью, а затем, не пугайтесь, струпом во все лицо, под которым нарастает гладкая кожа.

Противопоказания: летнее время года, воспаления, раны на коже, повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам пилинга.

Каковы способы профилактики пигментных пятен?

Следует избегать чрезмерного солнечного воздействия на кожу, обязательно пользоваться средствами с защитными фильтрами, придерживаться грамотного ухода за кожей (очищение, отшелушивание, увлажнение), а также не подвергать кожу излишним раздражениям и испытаниям.