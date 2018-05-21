Эликсир здоровья и долголетия: зачем пьют кумыс

В Кыргызстане стартовал сезон лечения кумысом. От каких болезней лечит кумыс, в эфире телеканала «МИР 24» рассказала диетолог Светлана Титова.

— Если сравнивать коровье и кобылье молоко, в чем главное отличие?

Светлана Титова: В кобыльем молоке в два раза меньше белков и в полтора раза меньше лактозы. Это основное отличие.

— Поэтому, как говорят, кобылье молоко в отличие от коровьего не вызывает аллергии?

Светлана Титова: Да, именно поэтому. Хотя кобылье молоко тоже может вызывать аллергию, но это зависит от организма. Аллергия идет на молочный белок. А поскольку в кобыльем молоке его в два раза меньше, оно меньше вызывает аллергию.

— Человек, которому противопоказано коровье молоко, может спокойно пить кобылье?

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Светлана Титова: Да, но это тоже зависит от количества. Если пить литрами, любое животное молоко даст аллергию.

— Кумыс — продукт брожения. А если говорить о полезных свойствах молока, они в процессе брожения сохраняются?

Светлана Титова: Сохраняются и даже добавляются. Молочнокислые бактерии хорошо действуют на желудочно-кишечный тракт, помогают усваивать пищу, полезные вещества.

— Кумыс одинаково полезен мужчинам и женщинам?

Светлана Титова: Питание мужчин и женщин вообще сильно отличается. Но что касается кисломолочной продукции, то она полезна и тем, и другим. Там есть и витамин Е, который налаживает работу половой системы. Есть витамины, которые помогают работе центральной нервной системы.

— Утверждают, что кумыс улучшает кровообращение во всем организме и даже помогает бороться с атеросклерозом.

Светлана Титова: Витамин Е вообще очень положительно влияет на организм, включая сердечнососудистую систему. Помогает выводить из организма плохой холестерин, предотвращает развитие атеросклероза.

— Если человек всегда жил там, где кобылье молоко не распространено, как отреагирует его организм?

Светлана Титова: Как отреагирует организм — это индивидуально. Конечно, возможен сбой работы желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции. Нужно пробовать по чуть-чуть и смотреть на реакцию, потому что последующие несколько дней можно провести на таблетках.

— Кумыс помогает укреплять иммунитет…

Светлана Титова: Да, он очень хорошо помогает укреплять иммунитет. Там большое количество витамина С — 200 мг на килограмм продукта. И молочные бактерии, которые налаживают работу желудочно-кишечного тракта, пищеварение. В результате болезни не так пристают.

— Как кумыс помогает укреплять нервную систему?

Светлана Титова: В его составе много витаминов группы В. В приоритете тиамин — витамин В1, именно он отвечает за работу центральной нервной системы. Он также помогает работе мозга, предотвращает болезнь Альцгеймера.

— Кумысом лечат туберкулез.

Светлана Титова: В 1858 году в Самарской губернии открыли первую в России кумысолечебницу. В условиях сухого климата назначали пить кумыс в течение двух-трех месяцев в больших количествах. И человек излечивался от чахотки.

— Лечится также гастрит, хотя кисломолочные продукты при гастрите не рекомендуют?

Светлана Титова: Это зависит от кислотности желудочного сока. Вообще лечат кисломолочными продуктами язвы, гастриты, панкреатиты. В том числе кумысом — благодаря наличию в его составе пантотеновой кислоты.

— А тот кумыс, что продается в магазинах, он сохраняет целебные свойства?

Светлана Титова: Нет. Может быть, в специализированных магазинах, но это надо поискать. А в масштабном производстве не сохраняет.

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