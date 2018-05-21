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Названы лучшие качества черешни
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Названы лучшие качества черешни 

МедикФорум 2 минуты назад
Фото: МедикФорум
Начался и медленно набирает обороты сезон черешни, одной из первых свежих весенних ягод. Почему черешню нужно обязательно купить и съесть?
Диабет. Употребление черешни крайне полезно как профилактика диабета и разрешено при наличии диабета. Ягоды черешни отличается довольно низким уровнем содержания углеводов и незначительным показателем гликемического индекса. Кроме того, черешня содержит большое количество веществ антиоксидантов, успешно предупреждающих заболевания сердца и злокачественные опухоли.
Гипертония. Черешня способствует понижению кровяного давления, поскольку обладает мочегонными свойствами.
Проблемы с кожей. Благодаря насыщенности полезными микроэлементами ягоды черешни способствуют быстрой регенерации кожных покровов, делают кожу гладкой, чистой и ухоженной внешне.
Боли. В состав черешни входят химические соединения, понижающие уровень мочевой кислоты в организме, — благодаря этому чувствуют улучшение в своем состоянии пациенты, страдающие от мышечных болей и проблем со спиной.
Сердечные недуги, подагра, проблемы с почками. К их возникновению также ведет избыток мочевой кислоты, с которым справляется черешня.
Бессонница. Ягоды черешни и вишни являются натуральным источником мелатонина — вещества, которое контролирует внутренние часы и нормализует сон. Эксперты рекомендуют съедать пригоршню ягод примерно за час перед сном.
Полнота. Вещества черешни способствует сжиганию жиров в организме, а высокое содержание клетчатки в ягодах способствуют нормализации пищеварения и даже предотвращает развитие рака толстой кишки.
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