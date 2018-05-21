Никакого кофе. Утренние привычки, провоцирующие набор веса

У многих есть свои привычки и ритуалы, которые приятно выполнять утром, например, у некоторых утро начинается с чашки кофе или контрастного душа. Однако некоторые из этих действий способны в значительной мере повлиять на здоровье и даже заставить набрать вес.

Вес Эксперты советуют начинать свой день со взвешивания, чтобы всегда знать о своем весе. Ученые доказали, что женщины в неведении о своем весе набирают больше килограммов, а те, кто проверяет его ежедневно, способны следовать более здоровым привычкам. Свет

В научном издании PLOS One ученные опубликовали статью, посвященную теме влияния солнечного света на индекс массы тела человека. Оказалось, что утренний свет по утрам, попадая на кожу человека, помогает ему похудеть. Завтрак

Диетологи отмечают, что завтрак должен служить главным приемом пищи для человека, желающего сбросить вес. Зачастую люди, которые пропускают завтрак, склонны на перекусы до обеда, которые вредят фигуре. Стоит помнить, что здоровый первый прием пищи должен иметь в своем составе протеин. Чистота

Ученые давно доказали, что здоровый сон способствует нормализации веса, а чистота постели является залогом хорошего отдыха. Поэтому стоит всегда застилать кровать по утрам, расстилание которой перед сном поможет быстрее заснуть. Будильник

Слишком много сна может навредить организму не меньше, как его недостаток, например, длительный сон увеличивает уровень гормона стресса и провоцирует гормональный дисбаланс. В итоге у человека просыпается повышенный аппетит и вес набирается быстрее. Вода

Чтобы ускорить метаболизм, освободиться от токсинов и нормально функционировать, организм человека испытывает потребность в в чистой воде. Слишком большое количество кофе провоцирует обезвоживание, отчего включается функция набора веса.]]>