ВОЗ призвала к запрету применения маргарина и пекарных жиров 

Специалисты оценивают число случаев смерти из-за потребления трансжиров в 500 тыс. ежегодно. Всемирная организация здравоохранения объявила целью на 2019-2013 гг. устранение траснсжиров из продуктов питания. Об этом сообщает Medikforum.ru со ссылкой на генерального секретаря организации Тедроса Адханома Гебрейесуса. Основными источниками трансжиров, которые образуются при гидрогенизации ненасыщенных жиров в производстве маргарина, являются которые кондитерские изделия и слоеная выпечка, а также соленые снеки. Употребление большого количества таких жиров в пищу приводит к сердечно-сосудистым заболеваниями и повышенной смертности, поскольку значительно увеличивает содержание холестерина низкой плотности в крови. План ВОЗ по ликвидации трансжиров предполагает воздействие на правительства стран-участниц, чтобы те ужесточили меры регуляции. Вместо таких жиров необходимо стимулировать их замещение более здоровыми альтернативами. В настоящее время нормы строгого ограничения на содержание трансжиров в продуктах действуют в некоторых развитых странах (Дания, Финляндия, Швейцария). В Германии производителям продуктов питания рекомендуют ограничивать его в добровольном порядке.