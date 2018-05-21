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Планка — вред и противопоказания
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Планка — вред и противопоказания 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Планка относится к базовым упражнениям для эффективной проработки мышц всего тела. При помощи планку можно выровнять осанку, избавиться от лишнего веса и выпирающего живота, подтянуть силуэт фигуры, повысить выносливость и сделать мышцы сильнее. Но даже у такого универсального упражнения имеются противопоказания, важно учитывать, что планка предполагает высокий уровень нагрузки на все тело. В каких ситуациях нельзя делать любую из вариаций планки?
Упражнение планка противопоказана при:
Наличии грыж в любом из отделов позвоночника;
Остеохондроз, осложненный протрузиями в позвоночнике;
Невропатия локтевого нерва, осложненная синдромом кубитального канала;
Невропатия лучевого канала;
При наличии кистевого туннельного синдрома планку можно делать только с опорой на предплечья;
При любых травмах спины;
Проблемы с суставами — кистевыми, локтевыми, плечевыми, голеностопными;
Воспаление и защемление седалищного нерва;
Склонность к повышению артериального давления;
В период обострения хронических заболеваний;
При повышении температуре по любой из возможных причин;
При глаукоме и варикозном расширении вен, необходимость удерживать статическое состояние в течение длительного времени усиливает проявления этих заболеваний;
Если во время выполнения возникают болевые ощущения, необходимо сразу же плавно выйти из положения планки. Причиной боли может стать как неправильная техника исполнения, так и наличие индивидуальных противопоказаний.
Противопоказания для женщин
Категорически не рекомендуется выполнять планку во время менструации, высокая нагрузка может спровоцировать усиление кровотечения. Также не стоит делать планку во время беременности, упражнение повышает тонус мышц брюшного пресса, возможно усиление давления на матку. После родов к планке можно вернуться не ранее, чем через два месяца, если было кесарево сечение, то не ранее, чем через три месяца и только при условии хорошего самочувствия.
Планка — это большая нагрузка, поэтому при наличии любых проблем со здоровьем необходимо посетить врача и получить консультацию на тему, не пойдет ли столь высокая нагрузка во вред.
При отсутствии противопоказаний можно приступать к изучению планки, начать следует с отработки техники.
Выполнение планки в неправильной технике и ошибки принесут вред для здоровья даже при отсутствии противопоказаний, не исключены серьезные повреждения, травмы спины.
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