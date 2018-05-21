Что изменится, если вы начнете делать планку?

Лучшие упражнения с собственным весом просты и сложны одновременно, именно к таким относится планка. Простота выражается в том, что для их выполнения не потребуется ничего кроме желания, сложность — в необходимости прикладывать большие физические усилия. Наибольшее воздействие от планки идет на мышцы живота, а от состояния этих мышц зависит правильность положения позвоночника, степень защищенности от травм и другие важные обстоятельства. Что изменится в вашей жизни, если вы начнете делать планку каждый день?

Повышение работоспособности корпуса

При выполнении планки вы укрепляете мышцы живота, ног, груди и рук, каждая из них несет свое функциональное значение. Сильные мышцы корпуса позволят вам с легкостью и без вреда для здоровья поднимать тяжести, улучшить спортивные показатели в прыжках и наклонах. В качестве приятного дополнения вы получите подтянутые ягодицы.

Снижение риска получить травму спины

Укрепление мышц за счет планки исключает нанесение вреда суставам и позвоночнику. Регулярное выполнение планки снижает вероятность получить травму спины на тренировке и в бытовых условиях.

Внутренние мышцы становятся более сильными и начинают поддерживать спину, защищать позвоночник от повреждений.

Улучшение осанки

Поддержка позвоночника внутренними мышцами, укрепление мышц груди и шеи сказываются на осанке. Через какое-то время вы заметите, что постоянно держите спину в прямом положении, не прикладывая к этому усилий.

Ускорение обмена веществ

Важное обстоятельство для тех, кто ставит перед собой задачу похудеть или сохранить форму после похудения. Планка заставляет тело потерять больше энергии, чем любое другое упражнение для мышц живота. При ежедневном выполнении вы начнете терять больше калорий не только на тренировке в положении планки, но и в состоянии покоя.

Развитие чувства равновесия

Неподготовленный человек не сможет простоять на одной ноге даже нескольких секунд, а практикующий планку человек обладает развитым чувством равновесия, он простоит на одной ноге столько, сколько потребуется. Лучше всего развивают равновесие боковые планки и планки на одной ноге.

Улучшение настроения

При выполнении планки вы укрепляете не только мышечную, но и нервную систему, благодаря этому вы будете пребывать в хорошем настроении намного чаще, чем в плохом. Ухудшение настроение часто происходит по причине стресса, выполнение планки снижает уровень стресса, помогает бороться с тревожностью и депрессией.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Как принимать креатин?

Бывают ли стероиды безопасными?

Как делать динамическую планку?