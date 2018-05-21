Что будет, если делать планку каждый день?

Если посмотреть со стороны, как кто-то делает планку, то упражнение может показаться до смешного простым. Но мнение о планке меняется после того, как испытаешь ее на себе, при всем внешнем бездействии работает каждая мышца в теле. Задействование всех мышц — это не единственное преимущество планки, данное упражнение экономит время, на выполнение планки уйдет не более десяти минут.

Делать планку можно в любое время, тренировка не потребует приобретения оборудования, специальной одежды и другого инвентаря. Есть лишь два условия — делать планку нужно правильно и с периодичностью, без пропуска тренировок.

Для того, чтобы получить от планки наибольший эффект, желательно делать ее каждый день, лучше — два-три раза в день.

Узнайте, что произойдет, если делать планку каждый день суммарно в течение трех минут.

Укрепятся мышцы. Планка выполняется в течение непродолжительного времени, но оказывает сильную нагрузку практически на все мышцы в теле. Наибольшая нагрузка будет возложена на мышцы живота и спины, рук и плеч, ягодиц и ног;

Усиливается кровоток. Пребывание мышц в состоянии сильного напряжения вызывает усиление скорости кровотока. Улучшение кровообращения способствует повышению насыщения всех тканей организма питательными веществами и кислородом, в результате чего ускоряются все обменные процессы в организме. Полезнее всего делать планку по утрам, тогда упражнение окажет влияние и на качество пищеварения на протяжение целого дня;

Развивается гибкость. Планка не похожа на упражнение для растяжки, но она ощутимо повышает гибкость тела. Объяснение в высоких нагрузках, от них мышцы становятся более эластичными, а суставы — более гибкими;

Перестают беспокоить боли. Отсутствие физической активности приводит к боли в области позвоночника. Выполнение планки улучшает состояние и устраняет болевые ощущения, это профилактика сколиоза, остеохондроза и других заболеваний позвоночника;

Живот становится плоским. Работа огромного количества мышц заставляет тратить много энергии, при выполнении планки энергия берется преимущественно из жировых отложений. Нагрузка на все мышцы пресса делает их сильными и рельефными, в результате человек становится обладателем красивого спортивного живота;

Ноги обретают стройность. Планка отлично подходит для девушек, так как она делает ноги подтянутыми и при этом не способствует активному увеличению объема мышечной массы. Ноги становятся стройными, но не рельефными;

Ягодицы обретают форму. Для того, чтобы получить естественные ягодицы красивой формы, не нужно приседать или работать с тяжелыми снарядами, будет вполне достаточно усложненной планки для воздействия на ягодицы;

Развитие выносливости. При первых попытках сделать планку упражнение кажется сложным, при регулярных тренировках оно становится доступным, спустя непродолжительное время становятся доступными более сложные разновидности планки. То же самое происходит с любыми другими нагрузками, тело повышает свою выносливость и проще их переносит.

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