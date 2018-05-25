Ещё
Учёные: курение бьет не только по легким, но и по мышцам человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

Учёные: курение бьет не только по легким, но и по мышцам человека 

Парламентская газета 13 минут назад
Фото: Парламентская газета
Исследователи выяснили, что сигареты представляют опасность не только для легочной системы человека, но и для его мышц, пишет «Собеседник».
Новое исследование продемонстрировало, что сигареты также прямо повреждают и мышцы. По мнению авторов этого исследования, у курильщиков нарушается способность выполнять физические нагрузки из-за слабости мышц.
Учёные предположили, что курение вызывает прямые повреждения за счёт уменьшения количества малых кровеносных сосудов, переносящих кислород и нутриенты к мышцам ног. Всё это оказывает негативное воздействие на метаболизм и уровень физической активности.
Исследование с участием лабораторных мышей не смогло определить, какое из 4 тысяч химических веществ в сигаретном дыму отвечает за эти повреждения. Ответ на этот вопрос ученые планируют получить в будущем. А пока курильщики могут использовать данные исследования в качестве дополнительной мотивации для отказа от вредной привычки.
Парламентская газета: последние новости
12 причин заниматься спортом Что нужно знать перед тем, как пойти на йогу? Как повысить эффективность от планки?
Женский форум  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бондарчук в «голом» платье поздравляет бойфренда15
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться105
«Волосатое» платье Подольской насмешило фанатов4
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
11:46
Звезды, которые порождают скандалы и после смерти
Звёзды
00:46
Бондарчук в «голом» платье поздравляет бойфренда
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
00:30
«Волосатое» платье Подольской насмешило фанатов
Звёзды
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение