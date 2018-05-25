Учёные: курение бьет не только по легким, но и по мышцам человека

Исследователи выяснили, что сигареты представляют опасность не только для легочной системы человека, но и для его мышц, пишет «Собеседник»

Новое исследование продемонстрировало, что сигареты также прямо повреждают и мышцы. По мнению авторов этого исследования, у курильщиков нарушается способность выполнять физические нагрузки из-за слабости мышц.

Учёные предположили, что курение вызывает прямые повреждения за счёт уменьшения количества малых кровеносных сосудов, переносящих кислород и нутриенты к мышцам ног. Всё это оказывает негативное воздействие на метаболизм и уровень физической активности.

Исследование с участием лабораторных мышей не смогло определить, какое из 4 тысяч химических веществ в сигаретном дыму отвечает за эти повреждения. Ответ на этот вопрос ученые планируют получить в будущем. А пока курильщики могут использовать данные исследования в качестве дополнительной мотивации для отказа от вредной привычки.