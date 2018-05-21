Зачем мужчинам и женщинам нужно делать планку?

Классическая планка — это статическое упражнение, оказывающее нагрузку на мышцы за счет веса и правильного расположения тела. Планка существенно повышает эффектность тренировки сразу по нескольким направлениям, выгоду от ее выполнения видят как мужчины, так и женщины. И мужчины, и женщины оценивают планку, как возможность получить высокую эффективность за минимальное время. Вариативность упражнения позволяет использовать его как подготовленным спортсменам, так и людям с малоактивным образом жизни. Существует множество способов сделать выполнение планки более простым или более сложным.

Мужчины используют планку в первую очередь для поддержания спортивной формы, к ней прибегают в ситуации, если нет времени на полноценное занятие, а выбиваться из графика не хочется. Также мужчинам необходима планка в качестве инструмента для сушки, все статические упражнения успешно справляются со сжиганием подкожного жира, планка является одним из самых лучших. Нельзя не отметить, что планка подтягивает мышцы пресса и одновременно делает более сильными мышцы спины, повышая общий уровень выносливости. Большинство мужчин способны выдерживать как минимум 30 секунд планки уже после нескольких тренировок. Женщинам планка нужна в первую очередь для формирования силуэта тела, в частности плоского живота, выделяющейся талии и подтянутых рук. Дополнительным немаловажным эффектом является повышение тонуса кожи и устранение проявлений целлюлита. Для того, чтобы добиться качественного и быстрого похудения, женщинам следует сочетать выполнение планки и соблюдение диеты для похудения. Если в рационе будут присутствовать чрезмерно калорийные продукты, то эффективность от планки в похудении будет практически незаметной.

Планка используется женщинами для приведения тела в форму после рождения ребенка, но к ее выполнению нельзя приступать сразу же после родов. При естественных родах без осложнений приступать к выполнению планки не ранее, чем через месяц, после кесарева сечения — не ранее, чем через три месяца, при наличии осложнений — по индивидуальному разрешению врача после медицинского обследования. Если не имеется противопоказаний по состоянию здоровья и угрозы для плода, то выполнять планку можно даже во время беременности. Единственной разрешенной разновидностью планки во время беременности является обратная планка, при выполнении которой тело располагается вверх животом. И мужчины, и женщины могут использовать планку для обретения физической формы после периода без тренировок. Если пропуски были связаны с состоянием здоровья, то приступать к выполнению планки можно только после того, как полностью завершатся процессы восстановления. Особенно внимательными нужно быть в ситуациях с восстановлением после операции или травмы, вводить нагрузки следует очень умеренно, а увеличивать их — постепенно. Читать далее

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