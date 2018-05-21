Нижегородские ученые создали искусственную кожу

Аналог кожи сделан на основе компонентов плазмы крови и коллагена. Сейчас изобретение ученых проходит проверку на животных. Эксперимент с крысами уже показал эффективность искусственной кожи — у грызунов снизились воспалительные процессы и ускорилось заживление ран.

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Старший научный сотрудник группы биотехнологий Марфа Егорихина рассказала, что искусственная кожа позволит повысить скорость и эффективность лечения ожогов и диабетических язв. Помимо этого, изобретение нижегородских специалистов поможет и пациентам с поврежденными после операций участками кожи.

Ранее Пятый канал рассказывал об еще одном открытии ученых — геле, который можно использовать при создании искусственного сердца.