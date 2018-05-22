ОПГ-гестоз — симптомы, лечение и профилактика

Гестоз — тяжелое состояние

Гестоз еще называют вторым токсикозом, только возникает он, как правило, на поздних сроках. И если токсикоз считается вполне нормальным для беременности явлением, то гестоз относят к осложнениям. Это состояние связано с нарушением нормальной работы ряда органов. В зависимости от симптомов гестоз подразделяют на четыре степени «тяжести» — водянка беременных, нефропатии, преэклампсия и эклампсия. Начиная от обычных отеков на теле будущей мамы, гестоз может стать реальной угрозой жизни матери и ребенка, если качественное лечение не будет проведено вовремя. Вот почему «позднего токсикоза» все так опасаются.

В основном женщины сталкиваются с гестозом во время первой беременности. В группе риска — обладательницы хронических заболеваний, проблем с почками, давлением или печенью, избыточным весом, беременные несколькими малышами, те, кто младше двадцати и старше тридцати пяти лет. Но, к счатью, если в первую беременность мама не столкнулась с гестозом, во вторую и последующие познакомиться с ним шансов еще меньше.

О том, по каким причинам у беременных женщин развивается гестоз, спорят десятилетиями. По одной версии, из-за нарушения кровообращения в коре головного мозга, по другой — по причине расстройства работы гормонов в различных органах, по третьей — из-за иммунологической несовместимости матери и плода. Есть также мнение, что гестоз в основном передается по наследству. В любом случае, это довольно серьезное заболевание для беременной пациентки, которое, к счастью, поддается лечению и профилактике.

Признаки гестоза

Обычно гестоз возникает ближе к третьему триместру беременности. Эта болезнь коварна и может длительной время проходить скрыто, и будущие мамы, уже привыкшие к дискомфорту, не уделяют им должного внимания. Насторожить должны внезапный набор массы тела, обнаружение белка в анализе мочи, повышенные показатели давления и отекшие конечности. Кстати, именно поэтому гинеколог на каждом приеме большое внимание уделяет всем этим параметрам. На следующей стадии гестоза о себе дают знать боль в голове, тошнота и рвота, пелена и мушки перед глазами. Возникает реальный риск внутричерепного кровоизлияния, то есть инсульта, или отслойки плаценты, что может привести уже к гибели плода.

Гестоз может долгое время проходить без ярко выраженных тревожных симптомов, а может разрушить жизнь мамы и ее малыша за считанные дни. Это — один из аргументов того, почему необходимо вовремя проходить все обследования у гинеколога и сдавать анализы столько раз, сколько этого требует врач.

Первая «стадия» гестоза — так называемая водянка беременных — знакома многим женщинам. Жидкость задерживается в организме, из-за чего отекают руки, ноги и лицо. Иногда отеки бывают скрытыми, их наличие выдает только патологическая прибавка беременной женщины в весе. В норме женщина в положении должна прибавлять не больше четырехсот граммов в неделю.

Отеки, в свою очередь, тоже разделяются специалистами на степени: первая — отеки голеней, вторая — голени и живота, третья — ног, передней области живота и лица, четвертая степень — распространение отеков на ноги, туловище, руки и лицо. Неопытному человеку можно попробовать определить отеки, нажав на участок кожи и отпустив палец: если белый след будет оставаться на коже в течение какого-то времени, значит, отек есть.

Еще одна характерная черта этой патологии — наличие белка в моче и его прогрессирующее увеличение. Одновременно с этим у беременной женщины стремительно убывает ежедневный объем выделяемой мочи, до полулитра в день и меньше, что считается очень скудным количеством. Тогда уже врачи говорят о нефропатии, и чем она дольше протекает, тем хуже прогноз состояния будущей мамы. То же самое касается и ежедневного объема мочи: чем меньше — тем хуже.

Если беременная женщина и на этом этапе не обратиться за помощью к специалистам, гестоз продолжит развиваться и перейдет уже в стадию преэклампсии. К уже имеющимся симптомам прибавятся нарушения в работе центральной нервной системы. Сначала это головная боль, тошнота и рвота, тяжесть в затылке, дискомфорт в желудке и правом подреберье, а затем — нарушения зрения в виде «мушек» или «искр» перед глазами и даже возможные пробелы в памяти. Преэклампсия свидетельствует о том, что кровообращение нарушилось уже в головном мозге, а сетчатка глаз поражена.

Эклампсия

Самая неприятная степень гестоза — эклампсия, когда появляются судорожные припадки длительностью до нескольких минут. Возникают приступы при внешних раздражителях вроде яркого света, громкого звука или стрессовой ситуации.

Чаще всего приступ начинается с судорог мышц лица, которые распространяются на руки, ноги, а затем и мускулатуру всего тела. Взгляд останавливается, глаза закатываются, а кисти сжимаются в кулаки. Примерно через полминуты начинаются тонические судороги — человек выгибается, запрокидывает голову, сжимает челюсти. Кожа синеет, может прекратиться дыхание и наступить потеря сознания. Такое состояние может привести к смерти беременной или уже клоническим судорогам, когда женщина бьет руками и ногами.

Припадок эклампсии прекращается через несколько минут, у человека выделяется пена изо рта, появляется хриплое дыхание, судороги стихают. Еще через полминуты кожа беременной приобретает розовый оттенок, дыхание становится нормальным, зрачки — прежними. Женщина испытывает слабость и совершенно ничего не помнит о только что произошедшем припадке. Следующий такой приступ может начаться при появлении любого внешнего раздражителя.

Гестоз будет протекать еще тяжелее, если он «сочетанный», то есть развился при наличии у беременной женщины хронических заболеваний. Диагноз может вызвать также осложнения — отек легких, кровоизлияние в кишечник, печень или другие жизненно важные органы. Кроме того, при гестозе есть риск того, что начнет отслаиваться изначально нормально расположенная плацента, что приведет к гипоксии плода и возможной задержке развития младенца.

Лечение гестоза

При лечении гестоза медики стремятся положить беременную пациентку «на сохранение», восстановить функции пораженных органов и организовать быстрое и безопасное родоразрешение.

Водянку начальной стадии могут лечить гинеколог и терапевт в женской консультации, при средней степени тяжести — в условиях дневного стационара. Пациенток с тяжелой стадией гестоза уже госпитализируют в специализированные клиники с реанимационным отделением и возможностями для выхаживания недоношенных малышей.

Лечение гестоза — это целый набор мер, где нельзя упускать ни одной меры. Именно поэтому врачи будут действовать комплексно и наверняка порекомендуют беременной следующее:

Рацион с увеличенным количеством белка, витаминов и минералов; Сокращение количества выпитой жидкости и соли; Препараты с успокаивающим эффектом; Медикаменты, улучшающие кровообращение, внутривенно; Препараты, снижающие повышенное артериальное давление; Профилактика плацентарной недостаточности; Мочегонные средства для уменьшения отеков.

Если все меры не приводят к результату и уменьшению степени гестоза, единственным возможным вариантом решения проблемы остаются роды, чаще всего методом кесарева сечения.

Профилактика гестоза

Чтобы не сталкиваться со всеми перечисленными выше ужасами, гестоз лучше вовремя предотвратить, тем более что профилактика этого заболевания не является чем-то невероятно сложным. Скорее наоборот, это — набор необходимых мер по поддержанию здоровья беременной женщины и ее будущего малыша.

Итак, не допустить развития гестоза помогут следующие меры:

Правильное питание, ограниченное потребление сладкого и мучного, пряного и копченого, соленого и жареного. Потребление достаточного количества чистой питьевой воды. Оптимальный объем для беременной женщины — около одного литра, но не более 1,2 л. Умеренная физическая активность, длительные пешие прогулки на свежем воздухе. Отвар шиповника и клюквенный морс — как профилактика отеков во время беременности. Прием лекарственных препаратов для профилактики отеков, если их порекомендовал врач. Чаще всего беременным советуют принимать Цистон, Цистенал и Канефрон. Регулярное посещение консультаций гинеколога и своевременная сдача анализов крови и мочи. Отслеживание своего веса и артериального давления. Достаточный сон (7-8 часов).

Если пациентка находится в группе риска, вероятнее всего ей необходимо будет пройти медикаментозную профилактику гестоза, задача которой будет оптимизировать работу важных органов и систем организма, а также обеспечить нормальную свертываемость крови.

С диагнозом «гестоз» не пожелала бы столкнуться ни одна будущая мама, однако список мер по профилактике этого состояния говорит сам за себя — болезнь совсем не сложно предотвратить. В этом же заинтересован и любой врач, контролирующий ход беременности своих пациенток. Поэтому не стоит жаловаться на постоянную сдачу анализов и проверку веса — эти показатели действительно важны в период ожидания вашего ребенка.