Лечись от глистов березовыми почками. Школьник взбудоражил Сеть своей философией правильного питания

О том, как сохранить хорошую фигуру и что такое правильное питание написано немало, но тема не утратила своей актуальности и по сей день. Диетологи наперебой составляют различные методики, позволяющие сбросить вес. Своей собственной философией питания недавно поделился школьник из Челябинска Максим Ожерельев, который прославился благодаря теории шарообразной Земли. Его новая философия о еде вызвала бурные обсуждения в Сети. «360» попытался разобраться в личной методике молодого блогера.

Школьник из Челябинска Максим Ожерельев получил широкую известность своими рассуждениями о том, что Земля на самом деле плоская. Кроме того, восьмиклассник много размышлял вслух о митингах, Библии, а теперь его интересы коснулись питания.

Три главных правила здоровья по теории Максима

Философия питания молодого человека очень проста: первое — это «не пережирать», вторым пунктом идет совет «травить паразитов березовыми почками» и в заключении Ожерельев считает, что необходимо «есть только то, что сам производишь».

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Юный теоретик убежден, что если бы люди не употребляли молоко, мясо и шоколадки, то у них не было бы не только насморка, но и болезней вообще.

И несмотря на свой молодой возраст и отсутствие специализированных знаний о диетологии, Максим вызвал бурные обсуждения в Сети.

«Все гениальное просто» или подробнее о каждом пункте

Философия питания у молодого человека действительно получилась довольно краткая.

Во-первых, по словам школьника, в идеальном мире человек должен сам добывать себе еду, а для этого необходимо больше времени проводить на природе и учиться выживать. Сам Ожерельев как раз этим занимается. По его мнению, те люди, которые не умеют выживать на природе, не имеют шансов выжить в принципе. Поэтому Максим призывает прислушаться к себе.

Источник фото: Pixabay

Во-вторых, Максим уверен, что всяческих паразитов, существующих в организме, необходимо травить березовыми почками. По теории юного «диетолога» без березовых почек люди будут «пережирать» и «иметь миллиард жира».

Источник фото: Pixabay

И третье правило заключается в том, чтобы не есть всякую «бадягу». Под «бадягой» Максим подразумевает жирное и сладкое. Именно из-за этих продуктов, по мнению школьника, человек простужается.

Источник фото: Pixabay

Также Максим считает, что «мясо и молочко» есть не надо, сам он «им противится».

А что говорят специалисты?

«360» решил узнать, как такая теория может быть рассмотрена с точки зрения медицины и обратился к Марият Мурадалиевне Мухиной, которая является известным звездным диетологом.

По словам специалиста, береза действительно является тем растением, которое помогает бороться с множеством заболеваний. Только большую пользу принесут не березовые почки, а березовый сок. В нем содержится большое количество минералов и полезных кислот, но и отвар из березовых почек несомненно содержит полезные вещества и является противомикробным. Но говорить о том, что березовые почки избавят от паразитов не правильно — они только способствуют избавлению от токсинов, которые вырабатывают паразиты. Но метод имеет и противопоказания — людям с почечной недостаточностью нельзя употреблять отвар из березовых почек. Поэтому прежде чем лечится этим способом, необходимо проконсультироваться с врачом.

Источник фото: Flickr

На вопрос об употреблении сладкого диетолог отметила, что сахар в пище должен быть дозированным. И употребление жиров также не должно превышать суточной нормы, иначе это может привести к различным заболеваниям.

Говоря о том, чтобы питаться только тем, что человек производит сам, специалист отмечает, что жители мегаполисов имеют очень ограниченные возможности в выращивании разнообразных продуктов, что лишает их необходимых аминокислот и витаминов, которые нужны организму для поддержания здоровья.

Источник фото: Flickr

Мнения пользователей разделились

Под видеозаписью, которую опубликовал в своем YouTube-канале Максим, некоторые пользователи оставляли одобряющие комментарии, отмечая, что даже молодой парень задумался над тем, что необходимо следить за тем, что человек ест. Но не всем пользователям пришлось по нраву то, что им рассказывал школьник. Другая часть комментаторов считает, что такие вещи восьмиклассник говорит вовсе не для того, чтобы помочь людям, а по каким-то другим причинам.