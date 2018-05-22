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Почему постоянно хочется есть?
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Почему постоянно хочется есть? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Чувство голода и насыщения в организме человека регулируют гормоны, один из самых важных — это лептин, он управляет голодом и обменом энергии. Гормон лептин вырабатывается в жировых тканях, благодаря ему головной мозг владеет информацией о том, сколько энергии зарезервировано в виде жира. При нарушениях в выработке лептина головной мозг перестает владеть информацией о количестве запасенной энергии, ему кажется, что запасов не хватает, для их пополнения активируется чувство голода. В такой ситуации любая из диет будет бессильной, человек будет набирать еще больше лишнего веса или постоянно страдать от голода.
Диета для похудения — это ограничения в калорийности рациона, примерно на 2-4 день диетического питания концентрация лептина начинает падать, при этом головной мозг по-прежнему не понимает, что в подкожном жире запасено достаточно энергии. В это время чувство голода становится сильнее, поэтому многие люди срываются с диеты на 3-5 день. Даже если человек продолжает соблюдать диету, это не приносит результата, так как организм начинает сохранять энергию всеми доступными ему способами — замедляет обмен веществ, притормаживает выработку половых гормонов, человек становится более вялым, так как организм не позволяет ему тратить много энергии. Все эти факторы приводят к увеличению лишнего веса, хотя человек сидит на диете и рассчитывает от него избавиться.
К постоянному чувству голода приводит как повышенный, так и пониженный уровень лептина, лекарственных средств для его регуляции не существует, управлять гормоном голода можно только при помощи правильной сбалансированной диеты. По физиологическим причинам концентрация гормона лептина в женском организме в несколько раз выше, чем в мужском, поэтому многие женщины не могут похудеть за счет снижения калорийности рациона. Результатом отказа от пищи становятся замедление обмена веществ и новые накопленные килограммы.
Разница в концентрации лептина у мужчин и у женщин делает очевидным факт, что для мужчины лучший способ похудения — это соблюдение диеты, а для женщины — физические нагрузки.
К сожалению, большинство людей делает наоборот, мужчины — тренируются, а женщины — изводят себя диетами.
Диета для нормализации выработки лептина сводится к нескольким простым правилам, первое из них — это отказ от употребления быстрых углеводов. Кондитерские изделия, хлеб и прочая выпечка, картофель и сладкие напитки мешают организму наладить нормальный уровень метаболизма. Когда человек злоупотребляет сладким, его организм вынужден производить большое количество инсулина, со временем чувствительность к инсулину снижается, и это сопровождается потерей чувствительности к лептину.
Помимо отказа от быстрых углеводов потребуется нормализовать режим питания, небольшие приемы пищи каждые 3-4 часа способствуют нормализации обменных процессов и концентрации лептина. Основой питания должна стать белковая или низкоуглеводная диета, ограничение употребления углеводной пищи до минимума не только избавляет от постоянного голода, но и позволяет худеть без ущерба для здоровья.
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