Жировые ловушки: что это такое и как в них не попасть

Что за ловушки такие?

Под «жировой ловушкой» понимают область тела, где откладывается некий объем жира. Причем из этой зоны при потере веса он уходит в самую последнюю очередь — вы везде уже стройная, а там, увы, нет. В каких зонах тела сформируется жировая ловушка именно у вас, обусловлено генетически, а также зависит от гормонального фона. Чаще всего запасы откладываются на наружной и внутренней поверхностях бедра, внутренней поверхности коленей, на плече в области трицепса, на передней брюшной стенке и на боковых зонах (с нежным названием «ушки любви»). О том, можно ли убрать эти коварные жировые ловушки, расскажет Татьяна Пономарева , врач-физиотерапевт клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс».

Только спортом и питанием в случае локальных отложений жирка не обойтись. Рецепторы жировых клеток в определенных зонах тела не реагируют или реагируют слабо на какие-либо воздействия, поэтому вытащить из них все честно накопленное очень сложно. Однако, в арсенале врачей есть методы, которые позволят добиться идеальных пропорций. Но для начала нужно понять, касается ли данная проблема вас.

Есть ли у вас жировые ловушки

Визуально жировые ловушки заметны только если ваш вес близок к нормальному. Более того, жировая ловушка имеет четкие границы, и ее даже можно заметить со стороны. Особенно очевидны локальные отложения на фигурах стройных барышень.

Нередко женщины путают просто линий вес с жировыми ловушками и жалуются, что жир откладывается и на плечах, и на животе, и на бедрах. Такого не бывает! Локальные отложения не могут быть везде, они скапливаются в какой-либо одной области тела. А в случае избыточной массы тела нужно для начала похудеть, а после изучать фигуру на предмет наличия жировых ловушек.

В принципе, проблему жировых ловушек есть смысл решать, когда вы регулярно занимаетесь спортом, рационально питаетесь и в целом ведете здоровый образ жизни. В противном случае ни финансовые, ни временные затраты не будут иметь никакого смысла. Гиперкалорийное питание, слабая физическая активность — и через несколько месяцев объемы вашего тела вернуться к прежним показателям.

Почему косметика и массажи не могут решить проблему

Работа с локальными отложениями жира всегда связана с разрушением жировых клеток. Добиться такого эффекта при помощи какой-либо косметики невозможно, увы. В данном случае нужно работать именно с жировым слоем, куда компоненты кремов и лосьонов не проникают. С их помощью можно лишь улучшить внешний вид кожи, ее эластичность и упругость.

Массажи, как аппаратные, так и ручные в случае жировых ловушек работать тоже не будут. Вы заметите улучшение качества кожи, ее структуры и даже немного сбросите в объемах за счет того, что из тканей уйдет лишняя жидкость. Но жировые ловушки при этом никуда не денутся. Еще существует особая методика так называемого липоскульптурирующего массажа, которая заключается в том, что проблемную зону массируют в течение часа, оказывая на нее сильное механическое воздействие. По сути, за счет этого разрушаются жировые клетки. Но такой массаж приводит к так называемому crush-синдрому — в кровь и лимфу одномоментно выбрасывается большое количество токсичных продуктов распада жировых клеток. Это оказывает достаточно сильное воздействие на печень и может нарушить ее функции.

Какие процедуры справятся с жировыми ловушками

По сути, их несколько. Жировые клетки можно разрушить или при помощи холода (попросту заморозить) или же химическим способом — с помощью специальных препаратов (их вводят инъекционно). Также их можно расплавить при помощи ультразвука.

Криолиполиз

Эта процедура считается эталоном для работы с жировыми ловушками. Она основана на чувствительности жировых клеток к низким температурам. Во время процедуры жировая ткань засасывается в специальную насадку (ее можно подобрать для любой зоны — побольше и поменьше) и охлаждается. Вы при этом будете ощущать легкое покалывание. За один сеанс уходит от 20 до 40% жировых клеток. Эффект от процедуры виден не сразу, он нарастает в течение первого месяца, а окончательный результат можно оценить через 2-3 месяца. Это связано с тем, что организму нужно вывести естественным способом остатки разрушенных жировых клеток. Процедуру криолиполиза можно повторить месяца через три еще раз, когда уже очевидны результаты первого воздействия. Доктор может довести до совершенства уже полученный результат.

Для того, чтобы добиться хорошего эффекта, ткань в области жировой ловушки должна быть мягкой — только в этом случае ее можно втянуть в насадку. Если жир плотный, его нужно подготовить к криолиполизу, например, при помощи инъекций или с помощью аппаратных методик.

Липосоник

Процедура основана на «расплавлении» жира с помощью высоко сфокусированного ультразвука. Приятный бонус — параллельно вы подтянете дряблую кожу. Это отличный вариант для коррекции жировой ловушки на животе, хотя в принципе процедуру можно проводить в областях с толщиной жира в 2,5 см. Липосоник делается однократно, первичный результат заметен через месяц, окончательный — через два.

Мезотерапия

Метод-долгожитель, проверенный временем. Применяется более 30 лет для борьбы с жировыми ловушками и целлюлитом. При правильно подобранном коктейле можно добиться отличных результатов. С помощью мезотерапии можно подготовить жир к криолиполизу или подкорректировать результаты после. Для процедуры используют коктейли (их составляет врач) из различных веществ: прямых и непрямых липолитиков, лимфодренажных и сосудистых веществ.

Если вы решитесь на мезотерапию липолитиками, важно соблюдать правильный питьевой режим и питаться рационально. В противном случае вас может ожидать масса неприятных спецэффектов — вялость, слабость, повышенная утомляемость. Все эти симптомы интоксикации связаны с тем, что организму непросто вывести большое количество продуктов распада разрушенных жировых клеток.